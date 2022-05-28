مصادر بالأعلى للجامعات: 500 سؤال لاختبارات القدرات لكليات الإعلام

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية على الاستعدادات التامة لاختبارات القدرات 2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بمختلف الجامعات الحكومية تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لافتة إلى أن لجنة قطاع الإعلام أعدت بنك الأسئلة لامتحانات القدرات المقرر تنفيذها بعد امتحانات الثانوية العامة 2021، مشيرة إلى أنه جرى إعداد 500 سؤال لاختبارات كليات الإعلام ليتم توزيعها على عدد أيام الاختبارات، بحيث يتضمن كل اختبار 100 سؤال.

اختبارات كليات الإعلام 2022

وأضافت المصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات خاصة إلى «الوطن»، أن الأسئلة التي جرى تجهيزها لاختبارات القدرات 2022 تشمل كافة المعلومات الخاصة بالإعلام واكتشاف إمكانيات وقدرات ومواهب الطلاب، وقدرتهم في التأقلم مع كليات الإعلام ومجالاتها، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء اختبارات القدرات كاملة كما كانت في السابق قبل أزمة كورونا.

اختبارات القدرات 2022

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، بعد قليل، الاجتماع الدوري للمجلس بجامعة بنها بمشاركة رؤساء الجامعات والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات والدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي لمناقشة استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني واختبارات القدرات 2022.

ومن المقرر أن يكشف المجلس الأعلى للجامعات عن عدد من القرارات الخاصة لامتحانات التيرم والتنسيق والاستعدادات كافة وكذلك التأكيد على الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس فيما يتعلق بامتحانات نهاية العام.