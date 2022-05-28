إطلاق أول دليل إرشادي للسياحة الخضراء

أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، منذ قليل، مشروع «نحو التنمية الخضراء لقطاع السياحة»، وذلك بحضور أليساندرو فراكاسيتي، الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وعدد من ممثلي السفراء وأصحاب المصلحة في صناعة السياحة ووسائل الإعلام الدولية.

ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في مصر الذي يهدف إلى تحسين أداء واستدامة السياحة بما يتماشى مع استراتيجية مصر 2030 كما يعد أيضاً ضمن استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP 27، المزمع عقده نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

تم إعداد هذا المشروع من قبل مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة في مصر التابع للوزارة الذي ينفذ من خلال جهاز شؤون البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بتمويل من مرفق البيئة العالمية (GEF)، وكذلك ضمن مبادرة الرئاسية للوعي البيئي «اتحضر للأخضر» وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وعدد من الوزارات والمحافظات المعنية.

وتم استعراض 5 مخرجات رئيسية للمشروع لتحقيق التنمية الخضراء والصديقة للبيئة فى القطاع السياحي التي تشمل إعداد الدليل الإرشادي لأفضل الممارسات الصديقة للبيئة بالقطاع الفندقي للمساعدة في زيادة تطبيق تدابير بيئية يسهل تطبيقها وتضمن الوفر للقائمين على الإدارة.

كما تم لأول مرة تطوير البوابة المصرية للسياحة المستدامة كأداة عبر الإنترنت مخصصة لمتخصصي الضيافة وخبراء السياحة والقطاع الخاص كذلك اتحاد السياحة المصري كشركاء رئيسيين في دمج حماية البيئة بالأنشطة السياحية.

الدليل الإرشادي لأفضل الممارسات البيئية

كما تم إطلاق الدليل الإرشادي لأفضل الممارسات البيئية في المطاعم السياحية لتكون أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة، بالإضافة إلى الدليل الإرشادي للنزل البيئية تمهيداً لإعداد آلية للترخيص من قبل وزارة السياحة والآثار، ما يُعد الخطوة الأولى من نوعها لتنظيم سوق السياحة البيئية في مصر وزيادة الاستثمارات بالمحميات الطبيعية وخارجها، علاوة على إطلاق حملة القائمة الخضراء، والتي تهدف إلى زيادة وعي السائحين بالفنادق البيئية والمنشآت السياحية الحاملة للعلامات البيئية وكذلك المنتجات التي اعتمدت معايير بيئية واجتماعية سليمة والبديلة للمنتجات ذات التأثير السيئ على البيئة، ما يبرز دور الحكومة المصرية في دعم السياحة البيئية. وسيتم ذلك من خلال نشر القائمة الخضراء على موقع إيكو إيجيبت وتنظيم حملة ترويجية على وسائل التواصل الاجتماعي لمدة 3-4 شهور وكذلك الفيلم الترويجي للحملة والمخطط عرضه بجميع الفنادق ومراكز الغطس.

حملة إيكو إيجيبت والسياحة الخضراء

جدير بالذكر أن حملة إيكو إيجيبت (ECO Egypt) أول حملة وطنية للترويج للسياحة البيئية، بهدف إلقاء الضوء على المحميات الطبيعية وتطويرها ودعم السياحة البيئية بها بما يضمن صون الموارد الطبيعية، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة للبحث عن أفضل الطرق للدفع بالسياحة البيئية، والمساعدة على إعطاء قيمة مضافة لصون الموارد الطبيعية فى الأنشطة السياحية.