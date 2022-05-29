دفاع الفنان شادي خلف يطعن على حكم حبسه 3 سنوات

تقدم دفاع الفنان شادي خلف، بطعن على حكم حبس موكله 3 سنوات، الصادر ضده من محكمة جنايات شمال القاهرة لاتهامه بهتك عرض 7 فتيات، ومحاولة اغتصابهن أثناء ورشة تمثيل.

قضية شادي خلف

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، في شهر فبراير الماضي، الممثل شادي خلف، بالحبس 3 سنوات لإدانة بهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات بالقوة ، داخل ورشة تدريب تمثيل مملوكة له.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أنّ الواقعة استقرت في يقينها أنّ المتهم شادي نبيل خلف صاحب استديو «ذات» بمصر الجديدة لتعليم مهنة التمثيل، قد ضل سعيه في الحياة الدنيا واتبع شيطانه واتخذ من حرفته التمثيلية طريقًا للبغي واستقطاب ضحاياه من الفتيات اللاتي يطمحن في الوصول للاحتراف التمثيلي والشهرة.

تفاصيل اتهامات شادي خلف

وأوضحت المحكمة، أنّ المتهم استغل انفراده بالمجني عليهن السبعة بحجة إعطائهن دروسا تمثيلية بمشاهد إغراء حتى يتجاوز الحدود الأخلاقية للمشهد التمثيلي وتسطيل يديه وجسده لأماكن عورة المجني عليهن بغية منه لمعاشرتهن جنسيا.

وأشارت الحيثيات، إلى أنّه لما كان ذلك، وكان من المقرر لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه، طالما أنّ الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، موضحة أنّ تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة استخلصت الحقيقة استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه، كما هو الحال في الدعوى الماثلة.