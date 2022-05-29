المركز الديموجرافي: ننفذ مشروعا للتحول الرقمي لدعم «تنمية الأسرة»

قالت الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي بالقاهرة، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ المركز يعمل على محور التحول الرقمي لدعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤخرا، لافتة إلى العمل لربط بيانات الجهات والوزارات والمؤسسات مع بعضها البعض.

تواضروس: ربط الوزارات والهيئات يتيح قاعدة معلومات وبيانات متكاملة

وأضافت مدير المركز الديموجرافي، في جلسة دور الشباب في عملية صنع القرار، ضمن منتدى السياسات العامة الذي ينظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في مقر الهيئة العامة للاستثمار حاليا، إنّ ربط الوزارات والهيئات مع بعضها البعض، يتيح معلومات متكاملة لدى صانع القرار، تتيح اتخاذ القرار المناسب وفق قاعدة بيانات سليمة.

وأوضحت أنّه قد يكون هناك عدة جهات تُقدم جهات للمستحقين، لكن هناك فرد يحصل على أكثر من خدمة على سبيل المثال، في حين أنّ هناك مستحق آخر لا يستفيد بالخدمة، ما يتتبعه اتخاذ إجراءات لاستفادة أكبر قاعدة من المواطنين وحصولهم على الخدمات.

وشددت على أهمية ربط البيانات بين الجهات الحكومية وبعضها البعض، مضيفة: «لو الجهة دي، مش شايفة الجهة دي.. مش هقدر أخد القرار المناسب»، مشددة على أهمية تكامل قواعد البيانات، وربط الجهات الحكومية ببعضها البعض.

مدير المركز الديموجرافي: أعلى جهة تنفيذية في الدولة تستمع لرأي الشباب وتأخذ به

وثمّنت «تواضروس»، طرح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لمبادرة منتدى السياسات العامة لإشراك الشباب في عمليات صنع القرار، مضيفة: «لو فكرت بمنظور الشباب؛ فأعلى جهة منوط بها وضع سياسات تجعلني أشارك بالمبادرة، ما يشعرني أني شخص فاعل.. مش بتكلم، ومحدش سامعني».