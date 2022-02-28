السيسي يشكر القائمين على مشروع تنمية الأسرة: عاوزين نتحرك فيه مع بعض

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية والتقدير للقائمين على إعداد المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، قائلا: «عاوزين نتحرك فيه كلنا مع بعض، المشروع دة مش وزارة صحة ولا تضامن اجتماعي، لكن كلنا مع بعض بما فيها الجمعيات الأهلية، وأتصور الجامعات والإعلام وكل المحاور اللي ممكن تشارك».

تنمية الأسرة المصرية

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في فعالية إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، التي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة: «من فضلكم الموضوع اللي بنتكلم فيه ده مش بس تنمية الأسرة المصرية، ولكن تنمية الدولة المصرية ومحاربة الجهل والفقر والتخلف، وأتصور كلنا نحط إيدينا في إيد بعض فيه عشان نتحول لعكس الكلمات دي، فقر عكسه غنى، وجهل عكسه وعي ومعرفة، وتخلف عكسها تقدم وازدهار، ودة مش هيتحقق إلا بالمشروع ده».