أكاديمية الفنون بروما تنظم أول تعاون مع كونسرفتوار «سانتا شيشيليا» بإيطاليا

نظمت الأكاديمية المصرية للفنون بروما، برئاسة الدكتورة هبة يوسف، احتفالية فنية، جاءت كأول تعاون مع كونسرفتوار سانتا شيشيليا بروما، وتضمنت مقتطفات من أهم الأوبرات العالمية، منها «ريجوليتو»، و«الحفل التنكري»، و«عايدة»، و«لاترافياتا»، وغيرها، وذلك بمشاركة التينور المصري عمرو طلعت، عضو جائزة الدولة للإبداع الفني.

وسبق هذه العروض عرض فيلم تسجيلي من إنتاج الأكاديمية، تناول الطرز المعمارية لأهم القصور الملكية بمصر، منها قصور عابدين، والقبة، والجزيرة، ومحمد علي بالمنيل، تلاه محاضرة للمعمارية الإيطالية چوليا اجروسي عن أعمال الترميم بقصر محمد علي بشبرا، والذي يُفتتح قريبا.

تعزيز الشراكة مع المؤسسات الثقافية الإيطالية

وقالت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، أن مصر وإيطاليا من أعرق الدول التي شكلت الفنون والثقافة ضلعا مهما في حضارتها، مشيرة إلى أن التعاون بين الأكاديمية المصرية للفنون بروما وكونسرفتوار سانتا شيشيليا، والذي يعد أحد أقدم وأهم المعاهد الإيطالية المتخصصة، يأتي في إطار جهود تعزيز الشراكة مع المؤسسات الثقافية الإيطالية، مشيرة إلى أهمية تبادل الفعاليات الفكرية والفنية بين البلدين، والذي يلقي الضوء على ملامح الحراك الإبداعي في المجتمعين.

تفاصيل حفل أكاديمية الفنون بروما

وشهد الاحتفالية الوزير مفوض ناجي غابة، القائم بأعمال السفير المصري بإيطاليا، وعدد كبير من الدبلوماسيين المصريين والعرب والأجانب والمستشارين الثقافيين ومديري الأكاديميات الفنية المناظرة بروما، وكذلك أبناء الجالية المصرية، وعدد كبير من الجمهور الإيطالي، والذين أبدوا إعجابهم بأداء الفنانين المشاركين الذين يستكملون دراستهم بكونسرفتوار سانتا شيشيليا ويمثلون العديد من دول العالم منها إيطاليا، واليابان، والصين، وكوريا، وكوسوڤو، وألمانيا وغيرها من الدول.