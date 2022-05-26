كورس مهارات التكوين البصري بمركز الثقافة السينمائية

واصل مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، فعاليات كورس «تنمية مهارات التكوين البصري» لعدد 60 متدربا من الفئات العمرية المتنوعة في يومه الثاني.

وجاءت المحاضرة الثانية لمدير التصوير بالمركز القومي للسينما مصطفى نبيل، والمخرجة زينب مصطفى إذ تفاعل معهم المتدربين، وأشادوا بالمحتوى الذي شرحوه خلال المحاضرة التي استمرت لمدة 4 ساعات متواصلة، كما جرى عرض نماذج لأنواع الكاميرات والعدسات المستخدمة قديما والمستحدثة الآن.

جدير بالذكر، أن الكورس يأتي بالتنسق مع إدارة الفنون بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، بقيادة أحمد سمك، وذلك ضمن خطة أنشطة المركز القومي للسينما التي تهدف الي نشر الثقافة السينمائية الهادفة.

من المقرر أن يستمر الكورس لمدة شهر، بواقع 4 ساعات أسبوعيا، ويحاضر فيها مدير التصوير مصطفى نبيل، والمخرج مارمينا شلبي، والمخرجة زينب مصطفى، أشرف على اللقاء والفعاليات، الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية، ومنسق الكورس أيمن سيد والمتابعة نجلاء إبراهيم وريم رأفت.

مشروع «ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك»

يشار إلى أن «ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك» هو مشروع قومي أطلقته الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، لراغبي دراسة السينما وفنونها المختلفة، ويتناول المشروع كل النواحي الفنية لصناعة فيلم سينمائي، والمشروع متاح لكل الفئات العمرية والمؤهلات الدراسية علما بأنَّه لا يقل أعمار المشاركين في ورشة السينما عن 16 سنة.

تتضمن الورش عرض فيلم تسجيلي عن المشروع ومراحل تنفيذه، وكذلك محاضرات في أساسيات السيناريو السينمائي وأخرى عن مبادئ السيناريو السينمائي بالإضافة لمحاضرة بعنوان التذوق السينمائي.

كما يتضمن المشروع محاضرات في «مدخل السينما التسجيلية»، «فنون الإخراج السينمائي»، «أساسيات الإنتاج السينمائي»، «مبادئ الديكور السينمائي»، «التصوير السينمائي» و«الرسوم المتحركة»، و«المونتاج السينمائي والمؤثرات البصرية».