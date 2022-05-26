حقبة مميزة في تاريخنا.. الثقافة تعلن أجندة الاحتفاء بـ«عشرينيات القرن الماضي»

أعلنت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، تنظيم مجموعة من الفعاليات المتنوعة والثرية، احتفاءً بحقبة عشرينيات القرن الماضي، وتضم نماذج من مختلف ألوان الإبداع، التي تم إنتاجها خلال تلك الفترة، بمشاركة جميع القطاعات.

فترة مميزة في تاريخ مصر الحديث

قالت وزيرة الثقافة، إن عشرينيات القرن الماضي، تمثل فترة زمنية مميزة في تاريخ مصر الحديث، تخطت 100 عام، مشيرة إلى أنها شهدت أحداثا وتحولات سياسية واجتماعية متعددة، مثلت مرحلة جديدة فى عمر الوطن، إلى جانب الاتصال بالثقافة الغربية والاطلاع عليها، مما أدى إلى ترسيخ الهوية لمواجهة انتشارها.

وتابعت عبد الدايم، بأنه تم إعداد أجندة فعاليات، تلقي الضوء على أهم الأشكال الفنية والأدبية والفكرية، التي تم إنتاجها لتنشيط الذاكرة الثقافية والإبداعية للشباب، فضلا عن تعريف الأجيال الجديدة بتأثيرها، الذى يعد أحد عوامل تطور الإبداع حتى اليوم.

مؤتمر عشرينيات القرن العشرين

يذكر أن أجندة فعاليات الاحتفاء بعشرينيات القرن الماضي، تشمل مؤتمرا بعنوان «عشرينيات القرن العشرين.. علامات فارقة ‏وإنجازات مضيئة»، يقام يومي 29 - 30 مايو الجاري، بمشاركة كوكبة من المتخصصين والمبدعين في مختلف المجالات، وينظمه المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، بالتعاون مع كل من الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، والهيئة ‏العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ودار الكتب والوثائق ‏القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى.

ويشمل المؤتمر 4 محاور رئيسية، هي «السياسة والاقتصاد - السينما والدراما - الموسيقى والغناء- الأدب والفكر ‏والصحافة»، ويصاحبها معرض نوعي وآخر وثائقي ‏عن تلك الفترة.

عرض «عسل وطحينة» وأوبريت «العشرة الطيبة»

يعرض البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، مسرحية «‏عسل وطحينة» على مسرح السلام، اعتبارا من الثلاثاء 31 ‏مايو ولمدة 15 يوما.‏

ويصدر المركز القومي للمسرح برئاسة الفنان ياسر صادق، كتابا وثائقيا، يضم الأعمال المسرحية، التي تم تقديمها خلال فترة عشرينيات القرن الماضي بالصور.

وتقيم أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، حفلا لأوبريت «العشرة ‏الطيبة» بمعالجة درامية، بمسرح سيد درويش الثلاثاء 31 مايو الجاري.‏

وينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور، في الأربعاء الأول من يونيو المقبل، بمجمع الفنون بالزمالك «قصر عائشة فهمي»، معرضا بعنوان عشرينيات القرن الماضي.

ندوات أدبية وحفلات في الأوبرا

يعقد قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ندوتين بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، الأولى السبت 4 يونيو المقبل، بعنوان ‏‏«أصداء تاريخية حول تنصيب شوقي أميرا للشعراء»، وتستضيف الدكتور ‏صلاح فضل، والثانية الأربعاء 8 يونيو، بعنوان «رموز ‏أدبية ظهرت في عشرينيات القرن الماضي»، ويشارك فيها الدكتور حسين ‏حمودة.

وتنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلا بقيادة ‏المايسترو فاروق البابلي، مساء الأحد 5 يونيو، بالمسرح الكبير، ‏وحفلا آخر بقيادة ‏المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، مساء الثلاثاء، ‏‏7 يونيو، بمسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية».‏

ملتقى الخط العربي وعرض «سيد درويش»

يفتتح صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، الإثنين 6 يونيو بقصر الفنون الدورة السابعة، لملتقى الخط العربي، وتشارك دار الكتب والوثائق ‏القومية، بمعرض وثائقي عن تلك الفترة.‏

ويعقد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة ‏ندوة يوم الأحد 12 ‏يونيو، بمركز الهناجر للفنون تناقش أعمال المعماريين الرواد، وتأثيرهم على العمارة، في ذلك الوقت ‏يصاحبها معرض عن هذه الفترة.

ويقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان عادل عبده العرض المسرحي ‏«سيد درويش» اعتبارا من يوم الإثنين ‏‏16 يونيو ولمدة 10 ايام بمسرح البالون .

ويعقد المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي ندوة بعنوان ‏‏المرأة الناهضة تقام الخميس 23 يونيو ‏القادم بمقر المركز وتتواكب مع ذكرى ميلاد هدى شعرواي ويتم خلالها مناقشة إصدارين للمركز هما «النهضة النسائية في مصر.. ‏الثقافة والمجتمع والصحافة»، تأليف بث براون وترجمة لميس براون، و«كشفت وجهها» تأليف سنية شعراوي، وترجمة نشوى الأزهري، ومراجعة وتقديم طارق النعمان.

وتعقد ندوة أخرى تقام الخميس 3 نوفمبر ‏المقبل، بعنوان مئوية اكتشاف مقبرة ‏توت عنخ أمون، ويتخللها فيلما وثائقيا عن اكتشافها قام بترميمه المركز ‏القومي للسينما، برئاسة السيناريست زينب عزيز.