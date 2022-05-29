حريق هائل في منزل بميت عقبة.. ووفاة مالكه

نشب حريق ضخم، منذ قليل، داخل عقار في حارة أبو النجا بمنطقة داير الناحية ميت عقبة بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن حدوث تصدعات في العقار أدت لوفاة مالكه إثر انهيار المنزل.

وعلى الفور تحرك رجال الحماية المدنية لمكان الحريق داخل المنزل المكون من طابقين، وحاولوا إخماده بعدما نشب في الدور الأول، إلا أن سلم العقار انهار بسبب أنه مبنى قديم، ما تسبب بعد ذلك في انهيار العقار بالكامل، ووفاة مالك العقار وإصابة أمين شرطة من رجال الحماية المدنية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا ورد إلى قسم العجوزة بوجود حريق في إحدى العمارات بشار أبو النجا بميت عقبة، وكشفت تحريات اللواء مدحت فارس مدير الادارة العامة للمباحث، واللواء علاء فتحى مدير المباحث الجناىية، والمقدم حسام العباسى رىيس المباحث، عن انهيار العقار بالكامل ووفاة مالكه، وتم عمل كردون أمني لحماية المارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.