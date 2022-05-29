حريق بسوق تونسية وارتفاع ضحايا سيول البرازيل ومقتل 11 بعاصفة كندية

شهدت عدد من الدول خلال الساعات الماضية، عدة أحداث كان من أبرزها الحريق الذي شب في سوق المنصف باي بـ «تونس» العاصمة، ما أسفر عن وقوع خسائر مادية في نقاط البيع، فيما شهد شمال شرقي البرازيل، أمطارا غزيرة، أسفرت عن مصرع 35 شخصا على الأقل، فيما لقى 11 شخصا مصرعهم جراء عاصفة ضربت شرقي كندا

اندلع حريق في سوق المنصف باي بـ «تونس» العاصمة، مساء أمس السبت، جاء على جميع البضائع هناك، واحتوى السوق على نقاط لبيع المعدات الإلكترونية والبلاستيكية، فيما لم تعرف أسباب اندلاع النيران، وفوفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الحماية المدنية: اندلاع النيران من أحد المحلات المهجورة

وأوضح مدير الحماية المدنية في المنطقة منير الريابي، أن حريقا نشب في حدود الساعة الثامنة و55 دقيقة بالتوقيت المحلي «09:55 مساءا بتوقيت القاهرة» في محيط منطقة المنصف باي وسط العاصمة، مشيرا إلى اندلاع النيران من أحد المحلات المهجورة، قبل انتقالها بسبب قوة الرياح إلى 4 نقاط بيع أسبوعية. وباشرت الشرطة التونسية، معاينة مكان الحادث لتحديد أسباب اندلاع الحريق.

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم الديوان الوطني للحماية المدنية العميد معز تريعة، إن الحريق نشب في 4 نقاط بيع خارج السوق بالقرب من محطة سيارات الأجرة «اللوجات»، مشيرا في تصريح لـ«شمس أف أم» التونسية، إلى إخماد الحريق. وأوضح تريعة، أنه تم تسجيل خسائر مادية في نقاط البيع التي اشتعلت كليا.

ولقى 35 شخصا على الأقل مصرعهم وسط سقوط أمطار غزيرة على شمال شرقي البرازيل، خلال اليومين الماضيين، كما لقي 28 شخصا على الأقل مصرعهم في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بسبب الأمطار الغزيرة، على منطقة ريسيفي عاصمة بيرنامبوكو الواقعة في شمال شرقي البرازيل، منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وقال المسؤولون بـ ولاية «بيرنامبوكو»، إن 33 شخصا على الأقل، لقوا مصرعهم حتى بعد ظهر أمس السبت، كما تسببت الأمطار في انهيارات أرضية أزالت مناطق سكنية مقامة على تلال.

نزوح نحو 1000 شخص بسبب الفيضانات والانزلاقات الأرضية

وتسببت الأمطار الغزيرة بنزوح نحو 1000 شخص بسبب الفيضانات والانزلاقات الأرضية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

بدورها، اجتاحت المياه مدينتين كبيرتين على المحيط الأطلسي في رابع فيضان كبير تشهده البرازيل منذ 5 أشهر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وحذرت وكالة المياه والمناخ في بيرنامبوكو، من هطول الأمطار الغزيرة خلال الـ 24 ساعة القادمة في الولاية، فيما فتحت المدارس، في ريسيفي، أبوابها لتوفير المأوى للمشردين بسبب الفيضانات.

33 بلدية في ألاجواس تعلن حالة الطوارئ بسبب آثار الأمطار الغزيرة

وفي ألاجواس، أعلنت 33 بلدية حالة الطوارئ بسبب آثار الأمطار الغزيرة في الأيام القليلة الماضية، فيما اعلنت سلطات الولاية، تسجيل حالتي وفاة.

انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 60 ألف منزل في كندا

ولقى 11 شخصا مصرعهم جراء سقوط الأشجار بسبب عاصفة ضربت شرقي كندا، متسببة في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 60 ألف منزل ومؤسسة في كيبيك وأونتاريو سيبقون بدون كهرباء لمدة أسبوع، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت عاصفة رعدية ضربت المنطقة في 21 مايو الجاري، فيما قالت قناة «جلوبال نيوز» الكندية، إن طواقم الطوارئ، لم يتمكنوا من إصلاح خطوط الكهرباء، مشيرة إلى أن حوالي 19000 شخص يعانون من انقطاع كهرباء، فيما تغيب طلاب حوالي 20 مدرسة عن الحضور لمدة أسبوع كامل.

غرق قارب قبالة مقاطعة سولاويسي الجنوبية وسط إندونيسيا.. وإنقاذ 17 شخصا

وفي إندونيسيا، استمرت عمليات البحث عن 25 مفقودا جراء غرق قارب على متنه نحو 42 شخصا في المياه قبالة مقاطعة سولاويسي الجنوبية وسط البلاد، فيما تم إنقاذ 17 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقال مسؤول في مكتب البحث والإنقاذ بالمقاطعة يدعى « وحيد دي جيه»،أمس السبت، إن الحادث، وقع في مضيق ماكاسار، يوم الخميس الماضي، ولكن تم الإبلاغ، أمس السبت، مشيرا إلى أن السفينة تعرضت لعطل في المحرك عندما ضربتها أمواج ضخمة في المضيق عقب مغادرتها ميناء باوتيري.

مصرع ما لا يقل عن 31 شخصا على إثر تدافع للحصول على الطعام عند كنيسة في نيجيريا

وفي نيجيريا، أعلنت الشرطة المحلية، مصرع ما لا يقل عن 31 شخصا على إثر تدافع للحصول على الطعام عند كنيسة في ولاية «ريفرز» الواقعة جنوب البلاد.

السجن عامين لـ أرملة الرئيس التونسي الراحل بن علي في قضية استغلال نفوذ

وفي تونس، قضت محكمة، بسجن ليلى بن علي الطرابلسي أرملة الرئيس التونسي الراحل، زين العابدين بن علي، عامين في قضية استغلال نفوذ، فيما قضت محكمة الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة استئناف بتونس بعدم سماع الدعوى في حق ابنة شقيقتها أسماء محجوب بخصوص قضية تعلقت بالتدخ لاقتناء قطعة أرض على ملك الدولة.

وقضت هيئة الدائرة الجنائية، بحفظ التهم في حق الرئيس المخلوع بموجب وفاته، كما قررت إيقاف التتبعات في حق رضا قريرة وزير أملاك الدولة سابقا وسميرة خياش وزيرة التجهيز سابقا وإطارات أخرى بوزارة أملاك الدولة تطبيقا لقانون المصالحة الإدارية.

وفي السعودية، تمكنت شرطة «منطقة الرياض»، من إلقاء القبض على مواطنين، لاستيلاء أحدهما على مصوغات ذهبية من أحد المصانع أثناء نقلها، والآخر لإيوائه والتستر عليه.

وفي الولايات المتحدة، تحدث، منفذ «هجوم تكساس» سالفادور راموس، لغرباء عبر تطبيق «يوبو»، زاعما أنه خاض محادثات تزخر بالتهديدات والعدوانية وغالبا ما كانت موجهة لشابات وفتيات صغيرات، وفقا لما ذكرته صحيفة «نيويورك ديلي نيوز» الأمريكية.

وقال فيديو بغرفة دردشة، سجله مستخدمون آخرون لـ«يوبو»،عبارة لـ«راموس»، قائلا، إن الجميع في هذا العالم يستحقوا أن يتم اغتصابهم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.