السيطرة على حريق شقة بحي مصر القديمة دون إصابات

نشب حريق محدود، صباح اليوم، داخل إحدى الشقق السكنية في حي مصر القديمة بالقاهرة، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وأخمدت النيران، دون وقوع أي إصابات أو خسائر مادية.

تفاصيل حريق شقة بمصر القديمة

وتمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل شقة مصر القديمة، حيث تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة مصر القديمة، وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وجرى فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

السيطرة على حريق بحي البساتين

ومساء أمس، نشب حريق بإحدى عمارات الخيالة بحي البساتين التابع لمحافظة القاهرة، وتم إبلاغ الحماية المدنية وقسم الشرطة، قبل سيطرة قوات الإطفاء على الحريق، دون خسائر بشرية أو مادية.

وتلقت غرفة العمليات في حي البساتين، بلاغًا يفيد باندلاع حريق بعمارة رقم 11 من عمارات الخيالة بمنطقة البساتين التابعة لمحافظة القاهرة، أمس السبت، وعلى الفور اتجه اللواء طارق عابد، رئيس حي البساتين لـ موقع الحريق، وتم إبلاغ الحماية المدنية وقسم شرطة البساتين، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

وتبين من خلال المعاينة الأولية، وجود حريق في الطابق الثامن بعد الأرضي بإحدى شقق الدور، بعمارة رقم 11 من عمارات الخيالة، وتمت السيطرة على الحريق، دون وجود إصابات أو خسائر.

السيطرة على حريق في مطعم بشبرا الخيمة

وتمكنت قوات الحماية المدنية في القليوبية، أمس، من السيطرة على حريق نشب في أحد المطاعم بشبرا الخيمة، بدائرة قسم ثان، ما أسفر عن احتراق محتويات المطبخ، دون وقوع أي خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الأدلة الجنائية لمعرفة سبب الحريق وملابساته وطلب تحريات المباحث.