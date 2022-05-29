محافظ الشرقية يتفقد أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال تصحيح أوراق طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية في مادتي اللغة الإنجليزية والعربية، وذلك بمقر مدرستي الشهيد محمد كمال عابدين الابتدائية والناصرية الإعدادية المشتركة التابعين لإدارة شرق الزقازيق التعليمية.

مراعاة الدقة الشديدة في عملية المراجعة

طالب محافظ الشرقية المعلمين بالتأني في التصحيح ليحصل كل طالب على حقه مع مراعاة الدقة الشديدة في عملية المراجعة ورصد الدرجات والالتزام بالسرية التامة، حرصًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وأعرب محافظ الشرقية عن أمنيته لجميع الطلاب والطالبات بالتوفيق.

136 ألفًا و982 طالبا وطالبة أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 136 ألفا و982 طالبًا وطالبة مقسمين إلى 134 ألفا و750 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة و2157 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية و55 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية للأمل.

كما أدى 11 طالبًا وطالبة الامتحانات بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين و9 طلاب بلجنة مستشفى 57357، وذلك أمام 769 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

رافق المحافظ اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية وأحمد عبد العظيم مدير إدارة شرق الزقازيق التعليمية.