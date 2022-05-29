وصول المتهمين في «كفن عين شمس» إلى مقر محاكمتهم

وصل منذ قليل، إلى محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، 34 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كفن عين شمس»، لحضور جلسة محاكمتهم، وذلك وسط حراسة أمنية مشددة.

المتهمون يواجهون تهم الخطف والبلطجة واستعراض القوة

وأسندت النيابة للمتهمين عدة اتهامات من بينها الخطف والبلطجة واستعراض القوة، وذلك بعد تسلم تحريات المباحث النهائية بشأن واقعة فيديو «الكفن» بمنطقة عين شمس.

وأضافت النيابة في اتهامها لهم، إلقاء الرعب في نفوس الضحايا، وإجبارهم على التنازل عن المحضرين المحررين بشأن واقعتي الشجار بالمركب والخطف، فحاول وسطاء الصلح بينهم مرة أخرى حتى اتفق الطرفان على تحديد 9 مايو الماضي للصلح بين الطرفين.

إشهار المتهمين الأسلحة في وجه المجني عليهم

وتوجه المجني عليهم الثلاثة برفقة وسطاء، إلى مسكن المتهمين، بناء على اتفاق الوسطاء المعنيين للصلح بين الطرفين، وفوجئوا فور وصولهم بإشهار المتهمين وآخرين معهم أسلحة نارية وبيضاء في وجوههم، واقتيادهم من السيارة التي كانوا يستقلونها إلى نحو مسكنهم وتهديدهم بالإيذاء.