تأجيل محاكمة 34 متهما في قضية «كفن عين شمس» لـ28 مارس

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، تأجيل ثاني جلسات محاكمة 34 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ «كفن عين شمس»، لـ28 مارس لورود التقرير، وصدر القرار برئاسة المستشار خليفة مسعود علي.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات، من بينها الخطف والبلطجة واستعراض القوة، وذلك بعد تسلم تحريات المباحث النهائية بشأن واقعة فيديو «الكفن» بمنطقة عين شمس.

المتهمون يلقون الرعب في نفوس الضحايا

وأضافت النيابة في اتهامها لهم إلقاء الرعب في نفوس الضحايا، وإجبارهم على التنازل عن المحضرين المحررين بشأن واقعتي الشجار بالمركب والخطف، فحاول وسطاء الصلح بينهم مرة أخرى حتى اتفق الطرفان على تحديد يوم 9 من شهر مايو الماضي لعمل الصلح بين الطرفين.

وتوجه المجني عليهم الثلاثة برفقة وسطاء، إلى مسكن المجني عليهم، بناء على اتفاق الوسطاء المعنيين للصلح بين الطرفين، في يوم 9 مايو، وفوجئوا فور وصولهم بإشهار المتهمين وآخرين معهم أسلحة نارية وبيضاء في وجوههم، واقتيادهم من السيارة التي كانوا يستقلونها إلى نحو مسكنهم وتهديدهم بإيذائهم.

التعدي على المجني عليهم بالسب والتهديد بالقتل

وأحضر المتهمون قبل إدخالهم مسكنهم 3 أكفان، وأجبروا المجني عليهم على حملها وتقديمها إلى ثلاثة من المتهمين ممن كانوا طرفا في الشجار الواقع بالمركب سلفًا، وصوروهم خلال ذلك بقصد إهانتهم واستعراض القوة والسطوة عليهم، كما تعدوا عليهم بالسب والتهديد بالقتل والإيذاء، وأرغموهم على تقبيل يدي وقدمي والدة المتهمين المقدمة الأكفان إليهم.

وأكدت التحريات، أن المتهمين أشهروا في وجوه المجني عليهم مرة أخرى بنادق آلية وخرطوش ومسدسًا وهددوهم بالقتل، وأطلقوا سراحهم بعد فترة من احتجازهم نزولًا على طلب أحد الوسطاء.

وإثر ذلك، تم تداول مقطع مصور، تضمن تقديم المجني عليهم الأكفان للمتهمين، بعدما نشره أحد أفراد عائلتهم، تنكيلًا بالمجني عليهم، فرصدته إدارة البيان بمكتب النائب العام، وبالعرض أمر بسرعة التحقيق في الواقعة.