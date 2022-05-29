ضبط كميات قمح داخل مخزن غير رسمي ببني سويف.. «بيصنعوا منه الفريك»

ضبطت مباحث التموين ببني سويف، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال المحافظة، أماكن غير رسمية لتخزين محصول القمح، وتجمعات لصناعة الفريك بقرية النواميس بمركز الواسطى، بهدف عدم توريدها، والتربح غير المشروع، حيث تم مصادرة كميات من القمح المحلي، والتحفظ على عدد من الأجولة المعبأة بالفريك والبرغل.

نقل المضبوطات إلى مطاحن الواسطى تحت تصرف جهات التحقيق

وتمكنت الحملة من مصادرة المضبوطات ونقلها إلى مطاحن الواسطى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث تبين وجود كميات من القمح المحلي وكميات من الفريك والبرغل المعبأة داخل اجولة.

لجنة لمتابعة توريد الاقماح في مركز الواسطى

وفي سياق آخر، شكلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، برئاسة المحاسب محمد بكري، لجنة ضمت كلا من شريف يس نائب رئيس المركز والتنفيذيين من التفتيش الإداري والتموين والزراعة ورؤساء قرى قمن العروس والميمون، ومسؤولي الرصد والمتابعة، وذلك لمتابعة انتظام عمليات توريد القمح المحلي بعدد من شون وصوامع المركز، حيث تم المرور على صوامع القمح بكوم أبو راضي ومطحن الواسطي وشونة قمن العروس، كما تم الإشراف على علي التجار المرخص لهم استلام الأقماح، بقرى قمن العروس والميمون وزاوية المصلوب، والتوجيه بسرعة التوريد الفوري للمطحن والشون، فضلاً عن الاطمئنان على الالتزام بالاشتراطات الفنية اللازمة لسلامة تخزين المحصول.

من جانبه، أكد المحاسب محمد بكري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، أن هناك تكليفات من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأهمية المتابعة المستمرة لعمليات توريد وتسليم محصول القمح إلى منافذه الشرعية، ومنع تداوله خارج إطار القانون، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وإحكام الرقابة، لحظر خروج الأقماح خارج المحافظة، والتفتيش على كافة الطرق ومنافذ ومداخل المحافظة، وطواحين الغلال ومزارع الماشية وأماكن تخزين القمح، لمنع تداول أي أقماح بشكل غير رسمي.