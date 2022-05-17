ضبط 12 طن قمح محلي مخلوط بمستورد داخل مطحن خاص بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن أجهزة الرقابة التموينية بمديرية التموين، تمكنت اليوم الثلاثاء، من ضبط كميات كبيرة من الأقماح المحلية، حوالى 12 طنا، مخلوطة ببعض الأقماح المستوردة، داخل أحد المطاحن الخاصة بمدينة بني غالب الصناعية «الصفا»، مخصصة لإنتاج الدقيق الفاخر استخراج 72%، بالمخالفة للقرار الوزاري الخاص بحظر استخدام الأقماح المحلية، في إنتاج الدقيق الفاخر بالمطاحن الخاصة.

وشدد سعد، على ضرورة الالتزام بكل القرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده، ومنع تداوله، إلا وفق الضوابط المقررة، مطالبا بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية اليومية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، للتأكد من الالتزام بجميع التعليمات والقضاء على السوق السوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تكثيف الحملات على المطاحن والصوامع

أضاف محافظ أسيوط، في تصريحات صحفية اليوم، أنه تم تكليف محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع جميع الجهات الرقابية ورؤساء المراكز والأحياء، لتكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المطاحن والصوامع بنطاق المحافظة، والمتابعة المستمرة لأعمال توريد القمح، ومتابعة نقله إلى الشون والصوامع، على أن يكون تداول الأقماح المحلية، وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

وأكد على توجيه ضربات قوية ومتلاحقة، لبعض ضعاف النفوس من المتاجرين بأقوات المواطنين، مشيرا إلى استمرار ملاحقتهم، والضرب بيد من حديد على يد كل مخالف أو فاسد، موجها الشكر لرجال مديرية التموين، والأجهزة الرقابية، ليقظتهم الدائمة، وحملاتهم المستمرة، لضبط المخالفين وتجار السوق السوداء.

حملة مكبرة ضبطت المطحن

كشف محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، أنه تم اليوم شن حملة مكبرة بالاشتراك، بين مديرية التموين ومباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء، وتم خلالها ضبط مطحن خاص بمنطقة بني غالب الصناعية، التابعة لمركز أسيوط، والمخصص لإنتاج الدقيق الفاخر استخراج 72%، وبه كميات كبيرة من الأقماح المحلية والمخلوطة بالأقماح المستوردة، والمعدة للطحن بما يعادل 12 طن قمح تقريبا، بالمخالفة للقرار الوزاري الخاص بحظر استخدام الأقماح المحلية بدون ترخيص، من وزارة التموين، في إنتاج الدقيق الفاخر بالمطاحن الخاصة، واستخدامها في إنتاج الدقيق الفاخر استخراج 72%.

وأشار إلى التحفظ على الكمية المضبوطة، وتم مصادرة الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، لافتًا إلى مواصلة المديرية جهودها في الحملات للتأكد من الالتزام بكل التعليمات وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.