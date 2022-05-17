توريد 67 ألف طن قمح محلي لشون وصوامع أسيوط منذ بداية موسم الحصاد

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، لمتابعة أعمال توريد محصول القمح لموسم 2022 للشون والصوامع، وفقا للخطة التي يجري تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، واستلام الأقماح من المزارعين والموردين والتجار بسهولة ويسر دون أية عقبات، مشيرًا إلى توريد 67 ألفا و476 طنا و916 كيلو من الأقماح المحلية إلى أكثر من 30 شونة وصومعة للأقماح، منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم.

تسهيلات ودعم للمزارعين

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة التأكيد على تقديم كافة التسهيلات والدعم للمزارعين لتوريد محصول القمح واستلامه من المزارعين سواء في الأراضي الزراعية أو الأراضي الصحراوية المستصلحة ومتابعة الإجراءات والآليات المتبعة لتحقيق المستهدف لهذا العام والذي يبلغ 403 آلاف طن، مشيرًا إلى أن المحافظة تتميز هذا العام بزراعة مساحات كبيرة من القمح تبلغ 230 ألف فدان بمختلف القرى والمراكز، بمتوسط إنتاجية 18 أردب للفدان، مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام عملية التوريد والعمل على التنسيق بين الجهات المعنية لتوريد المحصول وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظًا على سلامة المحصول، باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة، ومن أهم محاصيل الأمن الغذائي، مضيفًا إنه تم اتخاذ خطوات جادة تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء بزيادة الكميات المقرر توريدها من القمح المحلي، وسيكون هناك حوافز ودعم مادي للمزارعين وتقديم كافة التسهيلات للمزارعين وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولا بأول.

توريد القمح للشون والصوامع

واستعرض محافظ أسيوط خلال اللقاء، تقرير عن أعمال توريد القمح بصوامع وشون المحافظة ومراكز التجميع وسير عمل اللجان المشكلة بها لاستلام الأقماح، والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات، لافتًا إلى تكثيف الحملات والجهود للتفتيش على المطاحن الخاصة والصوامع للتأكد من التزامها بتعليمات وقرارات وزارة التموين المنظمة لتداول الأقماح، ومنع المطاحن الخاصة من التعامل مع الأقماح المحلية، واتخاذ من ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه المخالفين وفقا للقانون.

كما وجه محافظ أسيوط، وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مسئولي البنك الزراعي المصري والشركة المصرية للصوامع وشركة مطاحن مصر الوسطى، لتقديم كافة التسهيلات لاستقبال الأقماح المحلية، وفقًا للكميات التي أعلنتها وزارتي الزراعة والتموين، واستلام الأقماح من المزارعين وفتح كافة الصوامع وأماكن التجميع والشون لاستقبال الأقماح حتى انتهاء موسم التوريد في 30 أغسطس 2022، أو انتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز ومتابعة توفير الأجولة الجوت في حالة سليمة وتبخيرها قبل استخدامها لاستقبال الأقماح في الشون، على أن تتولى مديرية التموين مسئولية إصدار تراخيص حركة ونقل الاقماح المحلية وإثباتها في سجلات حركة مركز التجميع.

وأكد على جولاته الميدانية المستمرة لأعمال حصاد محصول القمح ومتابعته المستمرة والمرور الدائم لمتابعة عملية تسليم الأقماح وتفقده لبعض أماكن تجميع محصول القمح بالصوامع والمطاحن للاطمئنان على تذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة، مشدداً على ضرورة تواجد خدمة دورية بجميع الشون لتنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز مع ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط عمليات توريد القمح وسرعة تسليم المزارعين ثمن محصولهم.

تشكيل لجان لفرز القمح

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين، إنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة بمراكز التجميع والصوامع لفرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة وتسعيرها وضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، حيث يبلغ سعر الأردب 885 جنيها زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط و875 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23 قيراطا و865 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية وأقرته والحوافر التي أقرتها الدولة لموسم توريد القمح 2022.

متابعة مستمرة لتوريد القمح

وأعلن محافظ أسيوط عن متابعته المستمرة والدورية لأية شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح، فضلًا عن الالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة.