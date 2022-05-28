شعراوي: «التنمية المحلية» تدعم الحرف التراثية واليدوية

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، دعم الوزارة لإحياء الحرف التراثية واليدوية التي تتميز بها المحافظات المصرية بما يساهم في توفير فرص عمل وتحسين مستوى الدخل للعديد من الأسر خاصة الشباب والمرأة المعيلة، مشيرًا إلى جهود الوزارة الحالية في منصة «أيادي مصر» لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية التي تتميز بها المحافظات عبر الإنترنت، وسعى الوزارة المستمرة لتوفير معارض داخلية وخارجية للترويج لتلك المنتجات بما يعود بالنفع علي أصحابها لزيادة مشروعاتهم وتوفير فرص عمل أكبر للشباب والفتيات، جاء ذلك خلال جولة اللواء محمود شعراوي والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ومحافظ البحيرة لافتتاح نقاط مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون.

المواقع الأثرية

وأكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، حرص وزارة السياحة و الأثار على تنمية الابتكار والإبداع للصناعات التقليدية والتراثية والسياحية، في إطار استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة 2030 والتي تهدف إلى تحسين نوع وجودة الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف لتشجيع المنتج المصري وأرباب الحرف لإحياء الصناعات التقليدية والتراثية، لذلك تقوم الوزارة بدعم وتمكين أصحاب الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية بشكل فعال عن طريق السماح بإقامة معارض للحرف التراثية في المواقع الأثرية والمتاحف، وكذلك على هامش الفعاليات والمؤتمرات المحلية والدولية التي تنظمها الوزارة.

وفي سياق متصل، تفقد وزيرا التنمية المحلية و السياحة و الاثار و محافظ البحيرة معرض التراث القبطي والمنتجات التراثية بالمحافظة بقصر ثقافة وادى النطرون الذي يضم منتجات لمدارس التعليم الفني ومنتجات السجاد اليدوي برشيد بالإضافة إلى جناح خاص بمنتجات اديرة وادى النطرون، وخلال الجولة أشادا اللواء محمود شعراوي والدكتور خالد العناني بمستوي المنتجات الموجودة في المعرض والتي تضم ما تتميز به المحافظة من حرف تراثية.

تكريم المشاركين في أعمال التطوير

وشهد اللواء محمود شعراوي والدكتور خالد العناني ومحافظ البحيرة تكريم عدد من قيادات وزارتي السياحة والآثار والتنمية المحلية والمحافظة الذين تابعوا وأشرفوا على عمليات التطوير مسار العائلة المقدسة بالمحافظة، ومن وزارة السياحة والآثار كل من الأستاذة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، معادل الجندي المنسق الوطني لمسار العائلة المقدسة ومدير الإدارة الاستراتيجية لوزارة السياحة والآثار والدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الاثار القبطية والإسلامية بالمجلس الأعلى للآثار ومن وزارة التنمية المحلية كل من، اللواء حمزة درويش الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية ورئيس قطاع شئون مكتب الوزير والسفير محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي ، ومن محافظة البحيرة كل من الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام ومدحت يوسف مدير المكتب الفني للمحافظ والمهندس سيد حمزة رئيس الوحدة المحلية لوادي النطرون.