خبير عقاري: تصميمات المباني واستخدام التكنولوجيا من أهم مميزات المدن

قال المهندس وليد مرسي الخبير العقاري، إن السوق العقاري في مصر من أكثر النشاطات التي تتميز بالإبداع والتميز، حيث أن التصميمات العقارية للمشروعات العقارية من الأشياء المهمة بشكل كبير في إنشاء المشروعات العقارية، حيث المنطقة والمكان الذي سيتم بناء المشروع عليه تختلف من منطقة لأخرى ومن مجال لآخر، سواء كان مشروعا تجاريا أو فندقيا أو سكنيا، حيث أن شكل المبنى يختلف من نوع لآخر.

شكل المبنى يختلف بحسب الفئات التي يتم تقديمه لها

وأضاف «مرسي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن شركات الاستشارات الهندسية للمشروعات العقارية من أكثر النقاط أهمية في بناء المشاريع والمباني، حيث أن الشكل والجودة والبنية الأساسية وحجمه وتقسيمه يفرق بشكل كبير في جودة ونجاح المشروعات.

وأشار إلى أن شكل المبنى يتم مراعاة فيه الفئات التي يتم تقديمه لها، فالمشروعات الطبيه والمباني الطبية لها شكل مميز لها يختلف عن المباني والمشروعات التجارية أو الإدارية أو الفندقية والسكنية.

استخدام أحدث التكنولوجيا في بناء العاصمة الجديدة

ولفت إلى أنه خلال الفترة الأخيرة انتشرت المشاريع المزدوجه، والتي يكون فيها دمجا لعدد من أنواع المشروعات في منطقة واحدة، والتي تحتوي على أدوار طبية، وأدوار تجارية ووحدات سكنية وفندقية، موضحا أنه يتم الفصل بين كل نشاط وآخر من خلال التصميمات في المبنى الواحد والشكل الداخلي.

وأوضح أن الفترة الحالية تهدف الدولة خاصة في مشروعات العاصمة الإدارية أن يكون هناك أنظمة تكنولوجية حديثة والتي تسهل على العملاء والإدارة وتطبيق أقصى استفادة من التكنولوجيا في التحكم في الموارد بشكل تلقائي، والتي أصبحت مشهورة في مدن الجيل الرابع التي تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا لتحقيق الرفاهية والأمان للمواطنين.