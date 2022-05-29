وزير التموين: نعيش حربا عالمية ثالثة بسبب الغذاء وأخذنا إجراءات لرفع المعاناة

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ان ما نمر به خلال المرحلة الحالية من ازمة غذاء عالمي أمر غير مسبوق، بحسب وصفه، وأضاف في كلمته أمام مجلس الشيوخ اليوم، أن الدولة المصرية قامت بالعديد من الإجراءات وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لرفع المعاناة.

واستطرد الوزير قائلا: صحيح نعاني، ولكن لا نعاني كما تعاني بعض الدول، فالجميع في أزمة حقيقية بل نحن في حرب عالمية ثالثة، ونعيش حاليا في موقف وازمة عالمية أدت إلي ارتفاع غير مسبوق في الاسعار والتأمين علي الشحن زاد والنقل زاد، وهذا موقف صعب جدا.

مواجهة أزمة الغـذاء العالمية

جاء ذلك خلال رد الوزير الدكتور على المصيلحي علي استفسارات واسئلة النواب بشأن طلب المناقشة المقدم من النائب طارق نصير، عضو المجلس والمموجه لوزير التموين عن استيضاح سياسة الحكومـة بشـأن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهـة أزمـة الغـذاء العالمية وتداعياتها على الدولة المصرية في نطاق وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ارتفاع غير مسبوق في الاسعار العالمية

و شدد وزير التموين أن الأزمة الحالية تفوق أضعاف مضاعفة ما حدث من ازمة فى عام 2008 .وقال الدكتور على المصبلحي وزير التموين أن اثار الأزمة الحالية تعود إلى ثلاثة أمور، الأول هو اضطراب وتغير سلاسل الإمداد للمحاصيل الاستراتيجية والثاني هو توقف كثير من الدول عن تصدير تلك المحاصيل وحجبها عن السوق العالمي، اما الأمر الثالث والأخير هو أن روسيا واوكرنيا تحديدا يمثلون جزء كبير جدا من المتاح لبعض السلع الاستراتيجية ومنها القمح والزيت .