«التموين» تكشف عن حقيقة خفض الدعم النقدي وأرغفة الخبز: غير صحيح

قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، إنّه لا توجد تغييرات على إجراءات تحديث بطاقات التموين، موضحًا أن معدلات التسجيل مرضية للغاية، وسيتم استكمال كل البطاقات قبل 30 يونيو.

لن يُضار أي مواطن من تسجيل رقم هاتفه

وأضاف مدكور في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «بطاقة المواطن تُقدم إلى أحد المنافذ الثلاثة، وهي مكاتب التموين، موقع دعم، أو بوابة مصر الرقمية، وكل المطلوب هو ربط الرقم القومي لرب الأسرة على البطاقة برقم تليفون مسجل في أحد الشركات الأربعة».

وتابع مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات: «تجديد بطاقة التموين لا علاقة له بفاتورة التليفون، ولن يُضار أي مواطن من تسجيل رقم هاتفه، ولكن يمكنه الاستفادة من مجموعة كبيرة من الكثير من الحزم».

لا تخفيض لحصة الخبز أو التموين

ونفى الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات شائعة تخفيض حصة الفرد في بطاقة التموين عن الـ50 جنيه المعلن عنها، مؤكدًا: «لا تخفيض لحصة الخبز أو التموين، إذ أنّ حصة المواطن في التموين 50 جنيهًا من الفرد الأول إلى الرابع ومن الفرد الخامس لأكثر 25 جنيهًا، وحصة الفرد الأول إلى الفرد العاشر 5 أرغفة يومية، ولا تغيير فيها أو نية لذلك».

قواعد البيانات

وأشار، إلى أنّ قاعدة بيانات التموين تعد واحدة من أكبر قواعد البيانات في مصر، ويبلغ عدد المسجلين عليها أكثر من 80 مليون مواطن، ويصرف منهم الخبز نحو 72 مليون مواطن و63 مليون مواطن يصرفون التموين.