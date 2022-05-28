«التموين»: توريد 121 ألف طن قمح إلى صوامع وشون المنوفية

كشف المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين في المنوفية، عن ارتفاع نسبة القمح المورد إلي الصوامع والهناجر في جيمع مراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى أن المستهدف توريده من القمح يزيد عن 205 آلاف طن قمح، حتي نهاية شهر أغسطس المقبل.

أجهزة الدولة مهتمة بموسم حصاد القمح

وأضاف وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إجمالي ما تم توريده من القمح في الصوامع والهناجر والشوون المخصصة لجمع القمح من المزراعين والتجار، بلغ 121 ألف طن قمح، مشيرا إلى أن الإقبال كبير حتي الآن، وسيتم تحقيق المستهدف خاصة في ظل وعي المزراعين واهتمام أجهزة الدوله بموسم الحصاد.

عقوبات على الفلاح غير الملتزم بالتوريد

من جانبه، أكد المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، عدم حصاد محصول القمح في بعض المراكز مثل الشهداء وأشمون والسادات، بسبب التأخر في زراعته نظرا لزراعة الفلاحين الفاصوليا في الأرض قبل القمح، مشيرا إلى أن محصول القنح في تزايد ولا يوجد عيوب أو ضمور في السنابل.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن الفلاح يجب أن يورد 12 أردبا من القمح على الفدان الواحد بحد أدنى، وهو ما شددت الدولة على تنفيذه، موضحا أنه في حالة عدم تنفيذ التوريد سيتم وقف توريد السماد إليه، فضلا عن منع التعامل معه في البنك الزراعي.