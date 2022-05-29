بالفيديو.. لحظة وصول مرتكب مذبحة الريف الأوروبي لتمثيل جريمته

تنفرد «الوطن» بنشر أول فيديو للحظة وصول مرتكب مذبحة الريف الأوروبي، إلي مسرح الجريمة بفيلا الشيخ زايد لتمثيل جريمته وسط حراسة أمنية مشددة، بعد ارتكابه جريمة بشعة راح ضحيتها 5 أفراد من أسرة واحدة، «الأب وابنتيه وحفيديه»، قبل أن تشتبه به أجهزة الأمن وتضبطه، وبمواجهته اعترف بما فعل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وهو اليوم يكشف تفاصيل ما فعل بالضحايا.

اعترافات مرتكب مذبحة الريف الأوروبي

وكشف المتهم بارتكاب مذبحة الريف الأوروبي بالشيخ زايد، عن تفاصيل جديدة خلال استجوابه أمام فريق البحث الجنائي، موضحًا: «كنت متجوز الكبيرة على السنة، يعني قريت أنا وهي الفاتحة دون علم والدها عشان لما اتقدمت رفضني، وحصل بينا علاقة، وأختها الصغيرة شافتنا في وضع مخل أثناء المعاشرة».

وأضاف المتهم ويبلغ من العمر 50 عاما، خلال حديثه أمام فريق البحث الجنائي الذي أشرف عليه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنّه ألح على الأخت الصغيرة كي لا تخبر والدها وأسرتها بعلاقته بشقيقتها الكبيرة فوافقت.

أقراص منومة في الشاي

وتابع متهم مذبحة الريف الأوروبي أنّه كان يشتري الأقراص المنومة ويضعها في الشاي للفتاة الصغيرة، كي لا تشاهده وشقيقتها، موضحا: «آخر مرة دخلت علينا البنت الصغيرة، ولما شافتنا طلبت منها ما تحكيش لأبوها، أول ما أبوها جه حكت له، هجم عليا بالسكينة والبنت الصغيرة قعدت تضرب فيا، ومسكت السكين من أبوها وضربته، وخدتها منه وقتلته وضربت الباقي كلهم، حتى حبيبتي، عشان قتلت أبوها، وخفت تفضحني وهربت على سوهاج».

وكشف المتهم عن أنّه كان تحت تأثير المخدرات وقت ارتكابه الجريمة، وأنّها المرة الوحيدة التي تعاطى فيها.