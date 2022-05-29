اليوم العرض الثاني لـ«دفاتر مايا» ضمن فعاليات أيام القاهرة السينمائية

تواصل أيام القاهرة السينمائية جدول عروض نسختها الخامسة، التي تستمر حتى 21 يونيو المقبل، وتشهد سينما «زاوية» بوسط البلد، العرض الثاني للفيلم اللبناني «دفاتر مايا» الذي يحمل توقيع المخرجين جوانا حاجي توما وخليل جريج، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، وذلك بعد العرض الأول الذي تضمن مناقشة مع صناعه عبر تطبيق «زوم» أدارها المخرج بسام مرتضى.

وعُرض فيلم «دفاتر مايا» للمرة الأولى في المسابقة الرسمية بالدورة السابقة من مهرجان برلين السينمائي، وشارك الفيلم بعد ذلك في مجموعة واسعة من المهرجانات والفعاليات السينمائية حول العالم، من بينها مهرجان القاهرة السينمائي، وحصل على جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم ضمن مسابقة «آفاق السينما العربية»، إضافة إلى عرضه بالدورة الافتتاحية من مهرجان جدة السينمائي.

مخرجة «دفاتر مايا»: الفيلم عن تجربة شخصية

وتدور أحداث الفيلم المأخوذة من تجربة شخصية لمخرجة الفيلم التي وجدت مراسلات بينها وبين صديقتها المقربة على مدار 6 سنوات خلال فترة الحرب اللبنانية، ويتطرق الفيلم إلى شكل لبنان خلال الثمانينات من خلال «مايا» التي تعيش برفقة ابنتها «أليكس» في مدينة مونتريال، وتجد الأبنة صندوق يضم مجموعة من دفاتر وصور وشرائط كانت أرسلتها الأم إلى صديقتها في لبنان، بينما ترفض «مايا» فتح بوابة الماضي تقوم «أليكس» بالبحث داخل الصندوق، واكتشاف عالم والدتها.

وقالت المخرجة جوانا حاجي توما، في تصريحات صحفية سابقة، إنها تهدف إلى نقل صورة عن لبنان خلال تلك الفترة، متابعة: «أحيانا أبناؤنا هم الذين يدفعوننا إلى استرجاع ذكريات لا نريد رؤيتها، أو نرفض عيشها مجددا».

13 فيلما عربيا في النسخة الخامسة من أيام القاهرة السينمائية

وانطلقت فعاليات النسخة الخامسة من أيام القاهرة السينمائية، يوم 25 مايو الجاري، بعرض فيلم «كوستا برافا» للمخرجة مونيا عقل، وعلى مدار 26 يوما تعرض 13 فيلما عربيا شاركت في أبرز المهرجانات والفعاليات السينمائية حول العالم.