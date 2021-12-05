فيلم «دفاتر مايا» يفوز بجائزة سعد الدين وهبة بمهرجان القاهرة السينمائي

فاز فيلم «دفاتر مايا» بجائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم في آفاق السينما العربية، وذلك في ختام فعاليات الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ 43، الذي انطلق قبل قليل، بدار الأوبرا المصرية، حصول فيلم «دفاتر مايا Memory Box»، الذي شارك ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، على جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم.

دفاتر مايا لأول مرة في أفريقيا

الفيلم الروائي «دفاتر مايا - Memory Box»، عرض لأول مرة في أفريقيا من خلال فعاليات المهرجان، وهو من إخراج جوانا حاجي توما، وخليل جريج، وإنتاج فرنسا، ولبنان، وكندا، ومدته 102 دقيقة.

أحداث فيلم دفاتر مايا

تدور أحداث الفيلم حيث تدخل أليكس عالم والدتها مايا، وهي أم عزباء تعيش في مونتريال.

في ليلة عيد الميلاد تتلقيان شحنة غير متوقعة «دفاتر وأشرطة وصور أرسلتها مايا إلى صديقتها المقربة من بيروت في الثمانينيات، ترفض مايا فتح الصندوق لكن أليكس تبدأ سرا في الغوص فيه».

شارك في لجنة تحكيم آفاق السينما العربية، الممثلة والكاتبة والمخرجة السعودية فاطمة البنوي، المخرج اللبناني هادي زكّاك، المخرج والكاتب المصري تامر محسن.

تمنح لجنة تحكيم آفاق السينما العربية للأفلام الطويلة الجوائز الآتية: «جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي، وتمنح للمخرج، جائزة أبو سيف (جائزة لجنة التحكيم الخاصة)، جائزة أحسن فيلم غير روائي، جائزة أحسن أداء تمثيلي».

شهد مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام، تكريم النجم كريم عبد العزيز بجائزة فاتن حمامة للتميز، والفنانة القديرة نيللي بجائزة الهرم الذهبي، وذلك خلال حفل افتتاح المهرجان.

كما شهد عرض العديد من الأفلام السينمائية العربية والأجنبية، فضلًا عن الندوات والجلسات النقاشية الثقافية.

وقدمت «الوطن» خدمة بث مباشر لفعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والسينما المصرية والعالمية، والذي يُعرض على قناة «DMC».