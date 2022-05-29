عاطف سندي يزور مسرحية سلام مربع للفنان محمد هنيدي

حضر سفير الأناقة والسعادة بالمملكة العربية السعودية دكتور عاطف سندي إلى المسرح العربي لحضور مسرحية سلام مربع من بطولة النجم الكبير الأستاذ محمد هنيدي وإلى جانبه كلاً من آيتن عامر، محمد ثروت، محمد محمود وآخرون والمسرحية من تأليف وإخراج خالد جلال.

وفي كواليس المسرحية وقبل بداية العرض، كعادته استقبل النجم محمد هنيدي صديقه عاطف سندي والذي تربطه به صداقة ممتدة لسنوات عديدة، وحرص الفنان محمد هنيدي على توجيه كلمة خاصة لعاطف سندي حيث قال: «صوا يا جماعة، الراجل ده أنا أعرفه من سنين طويلة، وعنده أرشيف لحياتي مش عندي أنا شخصياً، من أجمل وأجدع وأطيب الشخصيات».

محمد هنيدي يوجه التحية لعاطف سندي

وخلال عرض الفنان محمد هنيدي لمسرحية سلام مربع حرص على مواصلة توجيه كلمات خاصة لعاطف سندي حيث قال هنيدي لسندي «وحبيبك آهوه حبيبك آهوه» وذلك أثناء دخول الفنان محمد محمود، وتم التقاط الصور التذكارية مع الجميع.

وعن «هنيدي» يقول سندي فى تصريحات صحفية: «لأخي النجم محمد هنيدي خط مسرحي واضح من أيام مسرحية ألاباندا في عام ١٩٩٨، وهو الكوميديا الهادفة النظيفة والتي تحمل قيمة مجتمعية جميلة»، أما عن مسرحية سلام مربع يقول سندي «جدة كلها ضحكت من روعة الرواية وجمال سردها بهذه الكوكبة من النجوم».

فيلم الجواهرجي

يذكر أن الفنان محمد هنيدى انتهى مؤخرا من تصوير فيلمه الجديد الجواهرجي والذي يشارك فيه بجانب مجموعة من النجوم منهم مني زكى وتارا عماد وريم مصطفي ولبلبة وأحمد صلاح السعدني وعارفة عبد الرسول وأحمد حلاوة وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.