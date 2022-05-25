تفاصيل مسرحية «سلام مربع» بطولة محمد هنيدي بعد نجاحها جماهيريا

يجري الفنان محمد هنيدي بروفات مسرحيته الجديدة «سلام مربع» مع المخرج خالد جلال يومياً، حيث يجمع بين الثنائي علاقة صداقة عمل منذ سنوات طويلة، بعدما حققت المسرحية نجاحاً كبيراً خلال موسم الرياض خلال شهر نوفمبر الماضي، وتعرض حالياً في موسم جدة بالمملكة العربية السعودية.

فكرة مسرحية «سلام مربع»

المسرحية ذات طابع كوميدي، تدور فكرتها حول قصة المغني «سيّد» وصراعه مع المجتمع في سبيل الحصول على الشهرة لكسب الأموال والزواج من حبيبته، والمسرحية تعكس واقعًا اجتماعيًا.

عبَّر الفنان محمد هنيدي قبل عرض المسرحية بموسم الرياض، عن سعادته الكبيرة بالمشاركة بعرض مسرحي للمرة الثانية على التوالي في موسم الرياض، وبالتعاون الفني والثقافي السعودي المصري.

معلومات عن مسرحية «سلام مربع»

مسرحية «سلام مربع» من بطولة محمد هنيدي، آيتن عامر، محمد ثروت، محمد محمود، ميرنا نور الدين، محمد دسوقي، إبراهيم طلبة، غادة طلعت، ريهام الشنواني، زياد زعتر، سارة هريدي، أشعار أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى، ديكور وإضاءة عمرو عبدالله، تصميم استعراضات نادين، مخرج مساعد أحمد الشاذلي، مخرج منفذ علا فهمي، ومن تأليف وإخراج خالد جلال.

محمد هنيدي وفيلمه «الجواهرجي»

أوشك الفنان محمد هنيدي على الانتهاء من تصوير فيلمه السينمائى الجديد «الجواهرجي» والذي تشارك في بطولته النجمة منى زكي، وانتهى أبطال العمل من تصوير 90% من المشاهد، خاصة بعد أن كثف المخرج إسلام خيري ساعات التصوير مؤخرا لتصل إلى 15 ساعة يوميا.

ومن المقرر أن ينتهي محمد هنيدي، وأبطال فيلم الجواهرجي من مشاهد الفيلم بالكامل خلال أيام، على أن يدخل العمل مرحلة المونتاج والمكساج استعدادًا لعرضه في موسم صيف 2022 الجاري.

ويجسد «هنيدي» في الفيلم دور جواهرجي، بينما تجسد منى دور زوجته، ويحدث بينهما العديد من المواقف في إطار كوميدي.