فيديو كليب بلالين يجمع إسلام شندي عضو المدفعجية بمحمد رمضان

طرح الفنان محمد رمضان، منذ قليل، كليبه الغنائي الجديد «جامد أنا من يومي بلالين»، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» والذي يجمع بينه وبين إسلام شندي، أحد أعضاء فرقة المدفعجية.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفنان محمد رمضان بمجرد طرح الفيديو كليب، حيث ظهر فيه وهو يخرج من السيارة في بداية الكليب أثناء وجوده على كوبرى قصر النيل وظهر بلوك جديد ومختلف عليه.

موعد طرح كليب بلالين

وكان قد أعلن الفنان محمد رمضان عن موعد طرح كليب «جامد أنا من يومي بلالين» عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، حيث نشر فيديو من داخل كواليس التصوير وعلق عليه قائلا «كليب جامد أنا من يومي بلالين بإذن الله بكرة الأحد الساعة واحدة الضهر ثقة في الله نجاح».

وتمكنت أغنية «جامد أنا من يومي بلالين» من تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد طرح البرومو الخاص بها منذ أسبوع تقريبا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب تفاعل الفنانة بشرى مع الأغنية والأخذ والرد الذي حدث بينها وبين محمد رمضان.

بشرى تعلق على أغنية محمد رمضان

وقالت الفنانة بشرى تعليقًا على برومو الأغنية «مش فاهمة عايز يقول إيه» وهو الأمر الذي جعل محمد رمضان يرد عليها عبر موقع إنستجرام بفيديو قال فيه «أغنية بلالين أنا بهديها لكل حد في حياتي نفختهم من وأنا صغير» وكتب لها «فهمتي؟».

يذكر أن الفنان محمد رمضان كان قد شارك في السباق الرمضاني لعام 2022 بمسلسل المشوار وذلك بجانب عدد من الفنانين منهم دينا الشربيني وندا موسى وأحمد صفوت وبيومي فؤاد وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.