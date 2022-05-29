هيئة الدواء توضح أعراض التهاب الجيوب الأنفية الحادة.. تؤثر على الشم والسمع

أصدرت هيئة الدواء المصرية منشورا توعويا تم تعميمه حول أعراض التهاب الجيوب الأنفية الحاد، بالتزامن مع التقلبات الجوية وتغير الفصول، ويأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

أعراض التهاب الجيوب الأنفية الحادة

وقالت هيئة الدواء إن أعراض التهاب الجيوب الأنفية الحادة تتمثل في:

- إفرازات سميكة من الأنف، عادة ما تكون صفراء إلى خضراء

- احتقان أو انسداد بالأنف

- ألم بالوجه

أعراض التهاب الجيوب الأنفية الحاد

وأضافت هيئة الدواء في منشورها الذي عممته، أن أعراض التهاب الجيوب الأنفية الحاد قد تشمل أيضا ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة، والتعب، والسعال، وصعوبة أو عدم القدرة على الشم، وضغط الأذن أو الامتلاء، والصداع، ورائحة الفم الكريهة، مشيرة الى أنه في معظم الحالات تتطور هذه الأعراض على مدار يوم واحد، وتبدأ في التحسن من 7 إلى 10 أيام.

أسباب الإصابة التهاب الجيوب الأنفية الحاد

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن أسباب الإصابة التهاب الجيوب الأنفية الحاد هي العدوى الفيروسية المصاحبة لنزلات البرد، وتسمى هذه الحالة أيضًا بالتهاب الجيوب الأنفية الفيروسي، مشيرة الى أن التهاب الجيوب الأنفية البكتيري يحدث بشكل أقل شيوعًا.

ونصحت هيئة الدواء المواطنين بضرورة عدم استخدام المضادات الحيوية لعلاج التهاب الجيوب الأنفية إلا بعد الرجوع إلى الطبيب المعالج أو المشرف على الحالة أو استشارة الصيدلي في طريقه الاستخدام المثلي، لافتة الى أنه أغلب حالات التهاب الجيوب الأنفية الحادة يمكن علاجها دون استخدام مضاد حيوي.

وقالت هيئة الدواء المصرية إن استخدامات المضادات الحيوية يتم توضيحها من خلال الطبيب وتحديد النوع والجرعة لأن كل مريض يختلف عن الاخر وكل حالة لها الجرعة المناسبة لها ولحالتها المرضية.