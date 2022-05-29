محمد رمضان يطرح كليبه الغنائي الجديد «بلالين» على «يوتيوب» (فيديو)

طرح محمد رمضان اليوم الأحد، كليب أغنيته الجديدة «بلالين» عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وذلك بعد أن طرحها الأيام الماضية عبر منصة «أنغامي».

رمضان يطرح كليبه بلالين

أغنية «بلالين» من كلمات وألحان ٱسلام شندي، ومن توزيع شندي وخليل، ومدير تصوير فيكتور كريدي، والكليب من تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، ومهندس ديكور عاصم علي، وبروديوسر محمد سعيد وعمرو علاء، وأسيست بروديوسر عبدالرحمن محسن، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي لـMR1 عبدالغني شوشة، ومن إخراج بثينة.

الجمهور يصافح محمد رمضان وقت تصوير أغنية بلالين

وكان رمضان، قد كشف في وقت سابق، عن مقطع فيديو من كواليس تصوير أغنيته الجديدة «بلالين» بأحد شوارع القاهرة، وتجمهر عدد كبير من جمهوره حوله لالتقاط الصور التذكارية معه ومصافحته.

كما نشر محمد رمضان الجمعة الماضية فيديو أثناء زيارة رجل الأعمال نجيب ساويرس له في لوكيشن تصوير الأغنية، وظهر خلال الفيديو وهو يحتضنه ثم يشاهدان سويا فيديو الأغنية.

محمد رمضان يستعد لفيلم نمبر وان

ويعمل رمضان خلال الفترة الحالية على التجهيز لفيلمه الجديد الذي يأتي بعنوان «نمبر وان»، بعد أن كشف عنه وعن البوستر الرسمي له عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

آخر أعمال محمد رمضان

يذكر أنَّ آخر أغاني محمد رمضان، كانت أغنية «إيفري داي» التي تعاون فيها معه المغني النيجيري دامي، وتم طرحها عبر قناته الخاصة على موقع «يوتيوب».

وكانت آخر أعمال محمد رمضان الدرامية مسلسل «المشوار» الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2022 عبر شاشة قناة dmc، وشاركه بطولته دينا الشربيني، وأحمد مجدي، وبيومي فؤاد، وأحمد كمال، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.