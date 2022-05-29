القبض على سائق أتوبيس بتهمة دهس سيدة في الإسماعيلية

ألقت وحدة مباحث مركز شرطة أبوصوير ظهر اليوم القبض على سائق «أتوبيس»، دهس عاملة في أحد المصانع بمنطقة استثمار الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقالت المصادر الأمنية إنه تم القبض على «محمد.ح.م»، 65 عامًا، ومقيم بقرية المنايف التابعة لمركز ومدينة أبوصوير للتحقيق معه في واقعة وفاة سيدة أسفل عجلات الأتوبيس قيادته.

التحفظ على المتهم

وأضافت المصادر أنه تم التحفظ على المتهم وتحرير المحاضر اللازمة لعرضه على النيابة العامة، فيما تم التحفظ على جثمان المتوفاه في مشرحة المستشفى لحين مناظرة النيابة ومفتش الصحة له.

وكان قد احتشد المئات من العاملين في منطقة استثمار الإسماعيلية صباح اليوم أمام أحد المصانع بسبب وفاة العاملة أمام المصنع أثناء دخولها أسفل عجلات الأتوبيس.

السرعة الزائدة وراء الحادث

وكشف شهود عيان من العاملين في المصنع أن السرعة الزائدة كانت السبب في وقوع الحادث رغم وجود السيدة والأتوبيس داخل المنطقة الاستثمارية.

وقال شهود العيان إن الأوتوبيس انطلق مسرعًا بعد انزال عدد من العاملين لمحاولة الخروج بسرعة لنقل فوج آخر من العمال في مصنع آخر إلا أنه دهس السيدة مما تسبب في مصرعها.

واشتكي عدد كبير من العاملين في منطقة استثمار الإسماعيلية من سرعة الأوتوبيسات وعمليات الزحام اليومية على بوابات منطقة استثمار الإسماعيلية.

إصابة ابنة المتوفاة في الحادث

وقالت المصادر الأمنية والطبية إن ابنة المتوفاة أصيبت في الحادث نفسه، وتم نقلها إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم فيما تم التحفظ على جثمان والدتها.

ووجه اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية بالدفع بتعزيزات أمنية إلى مكان الحادث فور وقوعه، وانتقال رجال البحث الجنائي لمعرفة سبب الواقعة، والتحفظ على السائق واتخاذ الإجراءات القانونية.