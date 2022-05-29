ارتفاع كبير في درجات الحرارة في الإسماعيلية.. ونصائح مهمة للمواطنين

ارتفعت درجات الحرارة اليوم الأحد بشكل كبير في محافظة الإسماعيلية ووصلت إلى 38 درجة مئوية على كافة أنحاء المحافظة بالتزامن مع موجة ارتفاع درجات الحرارة في الجمهورية.

وشهدت الإسماعيلية أمس السبت بدء ارتفاع درجات الحرارة سجلت فيها الإسماعيلية ارتفاع 4 درجات عن الأسبوع الماضي فيما تواصل درجات الحرارة الارتفاع هذا الأسبوع.

الأرصاد: ارتفاع في الدرجات العظمي والصغرى

وقال بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن كافة المحافظات تشهد ارتفاع في درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على كافة الأنحاء وخاصة محافظات الصعيد.

وتابع البيان، يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد حارة على السواحل الشمالية"

الأرصاد توجه نصائح مهمة للمواطنين

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية عدة نصائح مهمة للمواطنين عبر صفحتها على «فيس بوك» أهمها الإكثار من تناول السوائل وعدم التعرض مباشرة لأشعة الشمس خاصة في وقت الذروة من 12 ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا.

وناشدت الهيئة المواطنين ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة الصيفية نهارًا وليلاً بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها معظم محافظات الجمهورية.

رياح وشبورة

وأشار بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن ظاهرة الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري تكون مثيرة للرمال والأتربة على السلوم.

وأضاف البيان أن الشبورة المائية الخفيفة تظهر صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التي سرعان ما تنقشع مع شروق أشعة الشمس.