حبس عنصر خطر بتهمة حيازة 12 كيلو هيدرو وسلاح ناري في الإسماعيلية

أمرت نيابة فايد صباح اليوم الأحد بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات ضبط بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة وسلاح ناري وكمية من الذخيرة الخاصة به.

وواجهت النيابة العامة المتهم بتحريات المباحث الجنائية باتجاره في المواد المخدرة علي نشاط واسع وحيازة الأسلحة النارية للدفاع عن تجارته الآثمة.

القبض على المتهم

وكانت قد نجحت وحدة مباحث مركز شرطة فايد في الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد جمال عمر في إلقاء القبض على أحد العناصر الإجرامية الخطرة المعروف عنها الاتجار في الهيدرو.

وكثفت المباحث الجنائية في مركز فايد من تحرياتها حول المتهم خلال الفترة الماضية بمتابعة تحركاته وعمليات بيعه للمواد المخدرة وخاصة مخدري الهيدرو والحشيش واستصدرت إذن من النيابة العامة لضبطه.

ونجحت حملة مكبرة بمشاركة النقباء زياد إسماعيل وعلي طه في إلقاء القبض على المتهم وضبط بحوزته كمية من مخدر الهيدرو وزنت حوالي 12 كيلو، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو، وسلاح ناري وكمية من الطلقات النارية.

وأشارت التحريات الأولية للمتهم انه يتخذ من إحدى المناطق الزراعية مأوي لمزاولة نشاطه الإجرامي، مؤكدة على أن المتهم له معلومات جنائية ومقيم بدائرة المركز.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تكثيف الحملات على مروجي المخدرات في الإسماعيلية

وكانت قد كثفت مديرية أمن الإسماعيلية بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من الحملات اليومية لضبط كبار التجار وضبط العديد من الكميات المختلفة من أنواع المخدرات وخاصة المستحدثة منها.

ونجح ضباط الإسماعيلية في ضبط كميات كبيرة من الحشيش ومزارع البانجو شرق قناة السويس وإشعال النيران بها فيما ألقت القبض علي عدد من التجار.