مصدر: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسماعيلية الأحد المقبل

قال الدكتور طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية، أن أعمال التصحيح والمراجعة لأوراق امتحانات الشهادة الإعدادية مازالت تجرى خلال الفترة الحالية.

وأضاف «عجلان»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المتوقع انتهاء أعمال التصحيح واعتماد النتيجة من اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية خلال أسبوع.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسماعيلية

وقالت مصادر مسؤولة من داخل كنترول تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسماعيلية، إن الأحد المقبل سيكون موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسماعيلية.

وأكد المصدر لـ«الوطن»، أن أكثر من 70% من أوراق الامتحانات تم تصحيحها خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أنه يجرى إنهاء باقي المواد وإنهاء أعمال المراجعة.

وأكد الدكتور طه عجلان مدير تعليم الإسماعيلية، أن نتيجة الشهادة الإعدادية سيتم إتاحتها علي الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية، إضافة إلى إعلانها في كل مدارس المحافظة.

28 ألف طالب أدوا الامتحانات

وشهدت لجان محافظة الإسماعيلية خلال امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2022 إجراءات احترازية مكثفة، تشمل التعقيم والتطهير لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأدى الامتحانات 28 ألفا و750 طالبا وطالبة في الشهادة الإعدادية في 8 إدارات مختلفة، مقسمة على 162 لجنة في مدارس المحافظة المختلفة.

وكانت مديرية التربية والتعليم أعلنت عن عدة ضوابط للعملية الامتحانية لتوفير التأمين اللازم لعملية نقل الأوراق من وإلي الكنترول، إضافة إلى تأمين اللجان من الداخل والخارج لتوفير الطمأنينة للطلاب.

وأكد الدكتور طه عجلان في بدء موسم الامتحانات على رؤساء اللجان بضرورة منع الغش، والتأكيد على عدم استخدام المحمول داخل اللجان لأي سبب، ومنع دخول أي من السيارات إلى داخل حرم المدارس ودخول أولياء الأمور لداخل اللجان.