مصرع سيدة دهسا أسفل أتوبيس لنقل العمال بمنطقة استثمار الإسماعيلية

لقيت سيدة مصرعها، صباح اليوم الأحد، دهساً أسفل عجلات أتوبيس نقل العمال داخل المنطقة الحرة الاستثمارية في الإسماعيلية على الطريق الصحراوي.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد وقوع سيدة أسفل عجلات أتوبيس أمام مصنع «دبي»، داخل المنطقة الاستثمارية ووفاتها على الفور.

شهود العيان: السائق دهسها وحاول الهرب

وقال شهود عيان من العاملين في منطقة استثمار الإسماعيلية، إن سائق الأتوبيس دهس السيدة بسبب السرعة الزائدة رغم دخوله إلى الشوارع الفرعية بين المصانع داخل منطقة الاستثمار، فيما نُقل الجثمان بسيارة الإسعاف غلى مشرحة المستشفى.

وشكا العاملون من سرعة الأتوبيسات وسائقيها، خاصة في الساعات الأولى من صباح أيام العمل، ورغبتهم في التحرك سريعا لنقل عدد آخر من العمال.

انتقال الأجهزة الأمنية

ووجه اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية بانتقال رجال المباحث الجنائية وضباط مركز شرطة أبوصوير إلى مكان الواقعة وفحصها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية.

ووصلت تعزيزات من قوات الشرطة إلى محيط المنطقة استثمار الإسماعيلية، بالتزامن مع وصول سيارات نقل العمال في الساعات الأولى من صباح اليوم، لفرض السيطرة الأمنية على مكان الحادث.

عمال بالشركات يطالبون بتقنين الأتوبيسات

وقال أحد العمال، طلب عدم ذكر اسمه، أن عددا من السائقين لا يحملون رخصة درجة ثالثة تؤهله لقيادة الأتوبيسات، مشيرا إلى تهالك عدد كبير من السيارات واحتياجها إلى صيانة فورية.

وتابع «السائقون يسيرون صباح كل يوم بسرعات جنوينة على الطرق، لمحاولة اللحاق بالدخول مبكراً من بوابات الاستثمار، لعدم التأخر على مواعيد العمل، ما قد يعرض السيارات لحوادث على الطرق».