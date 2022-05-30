حظك اليوم برج القوس الاثنين 30-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد عن توقعاتها وحظك اليومي على الصعيدين العاطفي والمهني لمواليد برج القوس الذي ينتمي له الكثير من المشاهير من أبرزهم الكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، والكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، والفنان محمود حميدة، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت.

ومن بين النجوم الذين ينتمون لـ برج القوس الفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي، والذين يحملون صفات هذا البرج ومنها حب المرح والخروج وتكوين علاقات جيدة مع الأخرين، كما أنه يمد من حوله بالطاقة الإيجابية، ويفضل السفر ومشاهدة كل ما هو جديد، لكن الكثيرين يعتقدون أنه متهور.

واليوم الإثنين 30 مايو، للراغبين من مواليد هذا البرج، لذا يعرض موقع «الوطن» فيما يلي حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد والتي جاءت كما يلي:

حظك اليوم برج القوس مهنيا

تقول خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» لمواليد برج القوس إن حظك اليوم على الصعيد العملي والمهني أن القمر الجديد في مواجهة برجك.. حاول أن تكون متماسكا لتثبت صلابتك وجدارتك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

وتضيف «فؤاد» لأصحاب هذا البرج إن حظك اليوم العاطفي والعائلي إذا كنت متزوجا تجنب اليوم الدخول في مناقشات حادة مع شركاء الحياة.