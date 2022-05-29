حظك اليوم برج الحوت الأحد 29-5-2022 عاطفيا ومهنيا

أصحاب برج الحوت من الشخصيات العاطفية التي تقدر مشاعر الأصدقاء والمقربين، ويبادر لتقديم المساعدة للمحتاجين بصرف النظر هل يعرفهم أم لا، لكنه في الوقت نفسه يتعرض للكثير من الخيبات بسبب ثقته المفرطة في الآخرين، ويدخل في نوبات اكتئاب، لكنه يعود بصدر مفتوح مرة أخري.

وللراغبين من مواليد برج الحوت في معرفة تأثير حركة الكواكب والنجوم على حياتهم خلال اليوم، يعرض موقع «الوطن» فيما يلي حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق تصريحات خاصة للبوابة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد والتي جاءت كما يلي:

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

تقول خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» لمواليد برج الحوت إن حظك اليوم على الصعيد العملي والمهني يكون القمر بمنزلك الثالث يعدك اليوم بأفضل الخطط التي يمكنك أن تضعها اليوم لمستقبلك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

وتضيف «فؤاد» لأصحاب هذا البرج إن حظك اليوم العاطفي والعائلي، فانه تعدك الكواكب بلقاء عاطفي أو فكري أو فني يثري شخصيتك.

مشاهير برج الحوت

يرفض أصحاب برج الحوت التقييد والتجكم في التصرفات فهو يفضل الحرية والبحث عما هو مفيد، ومن أبرز هؤلاء المشاهير عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل المصري خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبدالوهاب.