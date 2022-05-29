حظك اليوم برج القوس الأحد 29-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج القوس من الأصدقاء الجيدين، فهو مرح يحب المزاح والخروج، كما أنه يمد من حوله بالطاقة الايجابية، ويفضل السفر ومشاهدة كل ما هو جديد، لكن الكثيرين يعتقدون أنه متهور.

وللراغبين من مواليد برج القوس في معرفة تأثير حركة الكواكب والنجوم على حياتهم خلال اليوم، يعرض موقع «الوطن» فيما يلي حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق تصريحات خاصة للبوابة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد والتي جاءت كما يلي:

حظك اليوم برج القوس مهنيا

تقول خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» لمواليد برج القوس إن حظك اليوم على الصعيد العملي والمهني يكون القمر في منزل العمل يمنحك قوة ويساعدك ذلك على إنجاز واجباتك وملاحظة كل صغيرة وكبيرة جيدا، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

وتضيف «فؤاد» لأصحاب هذا البرج إن حظك اليوم العاطفي والعائلي يكون الشمس في مواجهة برجك وعليك أن تهتم باللباقة في إدارة علاقتك بالأحباب والأصدقاء

مشاهير برج القوس

يُعرف عن مواليد برج القوس البحث عن كل ما هو جديد، فهو مغامر بطبعه من أبرز مشاهير هذا البرج هذا الكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، والكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، والفنان محمود حميدة، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.