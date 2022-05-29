حظك اليوم برج الجدي الأحد 29-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يُعرف مواليد برج الجدي بالجدية، فهم مهتمون بالتعلم والدراسة وتطوير أنفسهم طوال الوقت، كما أنهم يحتاجون إلي التفكير طويلا للوصول إلي قرارات مصيرية حتى لا يشعر بالندم، مما يجعله يفقد الكثيرين من حوله.

وللراغبين من مواليد برج الجدي في معرفة تأثير حركة الكواكب والنجوم على حياتهم خلال اليوم، يعرض موقع «الوطن» فيما يلي حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق تصريحات خاصة للبوابة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد والتي جاءت كما يلي:

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

تقول خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» لمواليد برج الجدي إن حظك اليوم على الصعيد العملي والمهني فأنه رغم الضغوط.. يمدك القمر بالنشاط والرغبة في التجويد وتستطيع بحيويتك تغيير الكثير.. فلا تتردد في إطلاق أفكارك فقط انتبه لحماية حقوقك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

وتضيف «فؤاد» لأصحاب هذا البرج إن حظك اليوم العاطفي والعائلي يكون القمر في منزل الحب يجعلك اليوم شديد الإغراء والجاذبية.

مشاهير برج الجدي

يتميز مواليد برج الجدي بالتلقائية والبساطة مما يجعلهم خفيفي الظل يحبهم الجميع، وعلى رأس مشاهير هذا البرج شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان العظيم محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحافية روز اليوسف، والممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، الفنانة نيللي، ليلي علوى، نجوى فؤاد، والفنان والمطرب محمد الشرنوبي.