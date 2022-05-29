حظك اليوم برج الدلو الأحد 29-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج الدلو في العمل الحر والتجاري، فهو من الشخصيات العملية من الدرجة الأولى، بسبب هدوئه وقدرته على التعامل مع الآخرين، مما يكسبه ثقة زملائه، ويكون قائد مثالي في عمله، أما على المستوى الشخصي فهو من الشخصيات التي ترفض اقتحام حياتها الخاصة، أو الاقتراب منها سوي للمقربين فقط.

وللراغبين من مواليد برج الدلو في معرفة تأثير حركة الكواكب والنجوم على حياتهم خلال اليوم، يعرض موقع «الوطن» فيما يلي حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق تصريحات خاصة للبوابة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد والتي جاءت كما يلي:

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

تقول خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» لمواليد برج الدلو إن حظك اليوم على الصعيد العملي والمهني، فأن اليوم تميل لفقدان صبرك بسهولة، ابتعد عن منطق القوة.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

وتضيف «فؤاد» لأصحاب هذا البرج إن حظك اليوم العاطفي والعائلي يكون القمر المعاكس يدفعك لاسترجاع ذكريات مؤلمة وإذا كان هناك لقاء عاطفي أو عائلي عليك أن تنسى المضايقات.

مشاهير برج الدلو

الثبات الانفعالي والهدوء من الخارج أهم ما يميز مواليد برج الدلو لك يتميزون في مجالاتهم المختلفة ومن أبرز نجوم هذا البرج، الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، نادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.