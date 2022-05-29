ورشة عمل لـ«مهندسي القاهرة» لمناقشة آليات تحصيل الدمغة

نظمت نقابة مهندسين القاهرة الفرعية برئاسة المهندس حسام الدين عفيفي رئيس النقابة، ورشة العمل الأولى عن الدمغة الهندسية وآليات تحصيلها، وذلك بمقر نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة .

وبحسب بيان عن نقابة المهندسين فقد ترأس ورشة العمل المهندس نادر شمس امين صندوق نقابة مهندسي القاهرة وبحضور المهندس ضياء الكيكي أمين النقابة والدكتور محسن شاهين عضو مجلس النقابة واستعرض الحضور وجهات النظر المختلفة في ملف الدمغة الهندسية.

رؤية المهندسين لتنظيم تحصيل الدمغة الهندسية

وعرض المهندس سامي ترك رؤيته لعمل لائحة تنظم تحصيل الدمغة الهندسية من خلال تفعيل القانون والنظام الداخلي للنقابة، فيما عرض المهندس عبد الله سالم رؤيته لاجراءات تحصيل الدمغة من خلال هيكلة ادارة الدمغة والتسجيل المحاسبي لجميع المطالبات بالدمغة الهندسية ورقمنتها.

واستعرض المهندس عبد الكريم ادم العديد من التجارب السابقة في تحصيل الدمغة الهندسية والتأثير الايجابي للحكم بدستورية الدمغة الهندسية الصادر في ديسمبر 2020.

عرض تجربة تحصيل الدمغة الهندسية في الاسماعيلية

وبحسب بيان نقابة المهندسين أيضا فقد عرض المهندس أحمد غازي تجربة تحصيل الدمغة الهندسية في محافظة الاسماعيلية واهمية الضبطية القضائية في اتخاذ الاجراءات ضد الممتنعين، واجمع الحضور على اهمية وجود قاعدة بيانات بجميع الشركات والمصانع التي ينطبق عليها القانون لمطالبتها بالدمغة الهندسية المستحقة.

وتقرر عمل ورشة ثانية لاستكمال الورشة الاولى وسيُعلن عن موعدها قريبا، لما شاهدته الورشة من مشاركة وتفاعل وطرح أفكار بنائه من المهندسين اعضاء الجمعية العمومية.