حقيقة وجود جزء ثانٍ لمسلسل «أنا وهي» بطولة هنا الزاهد

بعد النجاح الكبير الذي حققته الفنانة هنا الزاهد من خلال مسلسلها الأخير «أنا وهي»، ومطالبة الجمهور بوجود جزء ثانٍ من العمل الدرامي مع الفنان أحمد حاتم.

حقيقة وجود جزء ثانٍ من مسلسل «أنا وهي»

وطالب الجمهور بوجود جزء ثانٍ من مسلسلها الأخير «أنا وهي»، وكتبت هنا الزاهد عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعد سؤال الجمهور له عن التحضير لجزء ثانٍ من المسلسل.

هنا الزاهد تتحدث عن مسلسل أنا وهي

وكتبت هنا الزاهد، «كان هيبقى فيه بس فكرنا وقلنا كفاية نجاح الجزء الأول وأنتوا حبيتوهم واتبسطوا مش عايزين نعمل حاجة تبقى أقل من الجزء الأول ودايما الجزء الثاني من أي حاجة مش بتبقى بنفس قوة الجزء الأول باستثناء مسلسلي الكبير واللعبة».

أحدث أعمال الفنانة هنا الزاهد

انتهت الفنانة هنا الزاهد من تصوير فيلم «بحبك» من تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، وبطولة عدد كبير من النجوم منهم هنا الزاهد، وهدى المفتي، وحمدي الميرغني، وأحمد عزمي، ومدحت إسماعيل الشهير بـ«مدحت تيخا»، والمقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك .

أحداث فيلم «بحبك»

وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، حول شاب يعيش علاقات متعددة، من بينها مع هنا الزاهد، وهدى المفتي، ويقع في غرامهما، وتسير الاحداث في عدد من المفارقات الكوميدية.

إصابة هنا الزاهد في ركبتها

أعلنت هنا الزاهد، الأسبوع الماضي، إصابتها في ركبتها خلال تصوير فيلم «بحبك»، إذ نشرت صورة لركبتها عبر «استوري» موقع «انستجرام»، وعلقت عليها: «إصابات التصوير المستمرة في الركبة».

آخر أعمال مسلسل «مكتوب عليا»

شاركت هنا، في السباق الرمضاني 2022، كضيف شرف في الحلقة الأخيرة من مسلسل «مكتوب عليا»، من خلال مشهد جمعها بالفنان أكرم حسني بعد خروجه من المستشفى، تبدي خلاله الإعجاب به، لما فعله من أجل والدته المريضة، وتعريض نفسه وحياته للخطر، خاصة أنه مريض قلب.