محمد هنيدي يدعم محمد صلاح: هو الأفضل في العالم

تصدر الفنان محمد هنيدي تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد دفاعه عن اللاعب المصري العالمي محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب المصري، بعد مباراة نهائي دورى أبطال أوروبا التي أقيمت مساء أمس السبت وانتهت بالفوز لصالح فريق ريال مدريد على فريق ليفربول.

وحرص الفنان محمد هنيدي على كتابة منشور عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك تحدث فيه عن نجاح اللاعب محمد صلاح فقال «عارف لما بتبقى بتلعب بلاعب في البلاي ستشين وفجأة تلاقيك بتنافسه أو اللاعب بعد ما اعتزل بيحلل أداءك في التليفزيون وبيوصفك بالأفضل في منطقتك في العالم عشان كده بقى عايز أقول حاجة».

محمد هنيدي يدعم محمد صلاح

وتابع هنيدي قائلًا «بقالي فترة بشوف بعض الشباب اللي بيحاول يسخر أو يقلل من صلاح يمكن يكونوا مابيحبوش صلاح أو بيشجعوا فرق منافسة من حقك ماتحبش صلاح وحقك تحب فريق منافس وتشجعه بس الفكرة ليه تقلل أو تكره واحد قدر يعمل اللي ملايين كانوا بيشوفوه مستحيل؟».

وتحدث هنيدي عن قصة كفاح العالمي محمد صلاح فقال «صلاح اللي كان بيسافر بالقطار كل يوم وينام في النادي على الأرض وبدون واسطة قدر يصنع نفسه من الصفر لغاية لما وصل إنه بقى ينافس على الأفضل في العالم صلاح زينا وشبهنا ماتولدش في بقه معلقه دهب قدر يكون مثال لأي واحد بيتعب وشايف إنه حلمه وهدفه مستحيل يتحقق».

هنيدي لـ صلاح: كل التقدير

وتابع هنيدي دفاعه عن صلاح فقال «صلاح مثال لأي شخص مجتهد وبيمر بظروف صعبة وحياة صعبة مثال إنك تقدر مش بس تكون الأفضل في بلدك تكون الأفضل في العالم الفكرة مش في الشخص الفكرة في الفكرة نفسها ان يكون عندنا شخص وأشخاص طبعًا في مجالات كتير تانية زيه قدروا يحققوا اللي انت وإحنا كنا شايفينه مستحيل فالحب والتقدير لصلاح مش حب لشخص حب لفكرة ونجاح وهاردلك لصلاح».