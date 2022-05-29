وزارة التضامن: عدم تزويج الأبناء قبل 18 عاما شرط لاستمرار دعم تكافل

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم التشديد على الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي «تكافل» أنه من شروط الاستمرار في الحصول على الدعم النقدي، أن تستمر الأسرة المستفيدة في متابعة استمرار صحة الأمهات و كذلك الأطفال، كما يشترط المتابعة التعليمية للأطفال في السن من 6 إلى 18 سنة.

واشترطت وزارة التضامن الاجتماعي، لاستمرار الدعم النقدي عدم تزويج الأبناء «زواج الأطفال» تحت 18 سنة، لافتة إلى أنه يتم نشر اللافتات بالوحدات الاجتماعية والصحية التي تتردد عليها الأسر المستفيدة من الدعم النقدي بشكل دوري، مؤكدة أن الزواج قبل أن تكمل الفتاة 18 سنة يؤدي إلى خصوبة مبكرة، مما يتسبب في ارتفاع متوسط عدد الأطفال للزوجة التي لم تبلغ 18 سنة.

شروط استمرار صرف تكافل وكرامة

وأكدت التضامن أن هناك العديد من الشروط لصرف واستمرار دعم تكافل وكرامة تتمثل فيما يلي:

- ألا يكون الزوج أو المسن أو العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

- يشترط أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج «تكافل» لديها أبناء من حديثي الولادة حتي 18 سنة، علي أن يكون الأبناء من 6 سنوات حتى 18 سنة بمراحل التعليم المختلفة.

عدم ملكية أرض زراعية او مشروع مواشي

ـ عدم ملكية أرض زراعية « نصف فدان فأكثر».

ـ يشترط عدم إيجار أرض زراعية فدان فأكثر.

- يشترط عدم ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة.

ـ يشترط عدم دفع مصروفات مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا.

ـ ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.

ـ يشترط عدم ملكية رؤوس مواشي بغرض التجارة، 3 مواشي أو أكثر.

ـ يشترط عدم ملكية محل تجارى أو أكثر، سواء مسجلة أو غير مسجلة .

ـ يشترط عدم العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي «باشتراك تأميني».

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