كيفية تفعيل فيزا تكافل وكرامة الجديدة؟.. تعرف على الخطوات

يبحث مستفيدو تكافل وكرامة عن كيفية تفعيل «فيزا»، تكافل وكرامة الجديدة، تزامنا مع استمرار صرف الدعم المقرر لهم للأسبوع الثاني على التوالي، وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى أن تحويل بطاقات صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة إلى بطاقات «ميزة»، يهدف إلى توفير مميزات عديدة للمستفيد تتمثل في إتاحة عمليات السحب والإيداع للمستخدم، كما يمكنه سداد المستحقات الإلكترونية الحكومية وكذلك العامة دون تحمل المواطنين أي تكاليف مادية.

خطوات تفعيل فيزا تكافل وكرامة الجديدة

وترصد «الوطن» خطوات تفعيل فيزا تكافل وكرامة الجديدة بعد استلامها وفق الخطوات الآتية:

- الذهاب إلى وحدة التضامن الاجتماعى «الشئون الاجتماعية»، الأقرب للمستفيد من تكافل وكرامة لتفعيل فيزا تكافل وكرامة الجديدة.

- يقوم الموظف بالإدارة الاجتماعية بتفعيل الباركود المتواجد على الفيزا للمستفيد من الدعم.

- في حال تفعيل الباركود يتم تنشيط الفيزا.

- يمكن للعميل الاستفادة من الرصيد المتواجد في فيزا تكافل وكرامة بعد تفعيلها.

- في حال وجود أي معوقات يتم الاتصال بالخط الساخن 19680، واتباع الخطوات لتفعيل فيزا تكافل وكرامة الجديدة.

أعداد مستفيدي تكافل وكرامة حتى مايو 2022

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن عدد مستفيدي دعم «تكافل»، وصل إلى 2 مليون و236 ألفًا و88 أسرة، حتى منتصف شهر مايو الجاري 2022، فيما وصل عدد مستفيدي «كرامة»، حتى منتصف شهر مايو الجاري 2022 نحو مليون و457 ألفًا و699 شخصًا.

خطوات الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة الجديدة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يتم الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة الجديدة كالتالي:

- الدخول للموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، من هنا.

- اختيار الاستعلام عن موقف بطاقات «تكافل وكرامة».

- يتم كتابة الرقم القومي في الجزء المخصص لذلك.

- الضغط على استعلام.

- في حالة الإيقاف أو التجميد يتم ذكر السبب.

- إبلاغ المستعلم بالمحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.