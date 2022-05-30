مركز الإبداع التكنولوجي يقدم جلسات استشارية مجانية للشركات الناشئة

قدم مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC) خدمة الجلسات الفردية الاستشارية للشركات الناشئة في العديد من المجالات التجارية والتقنية المختلفة مثل الإدارة المالية والتسويق الرقمي والمبيعات وتطوير الأعمال والتسويق والملكية الفكرية والشؤون القانونية.

مجموعة من الجلسات الاستشارية المجانية

خدمة الجلسات الفردية عبارة عن مجموعة من الجلسات الاستشارية المجانية (المدعومة بالكامل) لدعم الشركات الناشئة للوقوف على أقدامها والنجاح في السوق، والمستشارون هم مجموعة من الخبراء متاحين لمساعدتك على تطوير تجارتك وتخطي العقبات التي تواجه نجاح شركتك.​

شروط تلقي الخدمة

- يجب أن تكون الشركات الناشئة قائمة على التكنولوجيا ومُسجلة وعاملة لفترة لا تقل عن عامين.

- يجب أن تكون الشركات الناشئة قد حققت مبيعات ولها قاعدة من العملاء.

ويعد مركز الإبداع وريادة الأعمال، محركاً رئيسياً لتنمية اقتصادية متطورة ومستدامة، بما له من إمكانيات هائلة لخلق فرص عمل، ولذلك فإن تطوير ثقافة ومهارات التفكير الخاصة بريادة الأعمال داخل المجتمعات التي نعيش ونعمل فيها أصبحت محط تركيز الحكومات والمجتمعات في العالم أجمع.

ترويج الإبداع وريادة الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ويعد ترويج الإبداع وريادة الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر واحد من الاختصاصات الرئيسية لمركز الإبداع التكنولوجي.

وتأتي برامج بناء القدرات من ضمن العديد من المبادرات الاستراتيجية التي تم تطويرها للمساهمة في هذا الترويج، ويتم توجيه برامج بناء القدرات للطلاب بغرض تزويدهم بالتعليم والتدريب الضروري في مجال الإبداع وريادة الأعمال والتي تفتقر إليها نظم التعليم الحالية.

تعليم الابتكار وريادة الأعمال في مرحلة مبكرة من التعليم الجامعي

وبناء على توصيات الدراسات العالمية والخاصة بإدخال تعليم الابتكار وريادة الأعمال في مرحلة مبكرة من التعليم الجامعي بينما يتم توسيع الدعم الحكومي للإبداع وريادة الأعمال، قام مركز الإبداع التكنولوجي بالمبادرة بإطلاق بعض البرامج الطموحة بهدف توفير تعليم وتدريب واسع الانتشار في مجال الإبداع وريادة الأعمال لطلاب الجامعات في تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.