دورات تدريبية لتمكين سيدات كفر الشيخ اقتصاديا في مجال ريادة الأعمال 

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة أماني شاكر، مقرر الفرع، 4 دورات تدريبية، ضمن فعاليات برنامج ريادة الأعمال، وذلك في قريتي عزبة عمرو والقن بمركز مطوبس.

واستهدفت الدروات التدريبية والتوعوية نحو 100 سيدة، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

الدروات التدريبية تضمن تعريف السيدات بمبادئ ريادة الأعمال

ووفق بيان، فإن برنامج الدروات التدريبية تضمن تعريف السيدات بمبادئ التخطيط، والتسويق، والمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالابتكار وتقييم الفرص وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات، بالإضافة إلى شرح نموذج العمل التجاري وقواعد المحاسبة وخطوات تسجيل وترخيص أي مشروع جديد.

كما تضمن البرنامج، التعرف على عدد من الجهات التي تقدم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي يمكن للسيدات الاستفادة من خدماتها، وذلك على مستوى 20 محافظة من محافظات حياة كريمة.

تنظيم أمسية ثقافية تحت عنوان" الأسرة المصرية"

ويقوم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية علي محورين أساسيين، هما التمكين الاقتصادي للمرأة والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، كما جرى تنظيم فاعليات فعاليات الامسية الفنية" الأسرة المصرية"، بقرية قومسيون غرب مركز مطوبس بالتعاون مع وزارة الثقافة حيث استهدفت الأمسية 350 من السيدات والرجال والأطفال بعدد من القري التي تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة .

كما شملت الأمسية عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الاساسية للمشروع القومي لتنمية الاسرة ، والتي تم صياغتها ببساطة لتنطلق على لسان الاراجوز والعرائس المتحركة لتشكيل حوار تفاعلى مباشر مع الجمهور ، كما تشمل الامسية انشاد ديني وأغاني وطنية .