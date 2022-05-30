أطعمة وسلوكيات لتنشيط الذاكرة.. منها حل السودوكو

يشكو الكثيرون هذه الأيام من النسيان المتكرر وفقدان الذاكرة، فهناك أشخاص يجدون صعوبة كبيرة في استرجاع أسماء الأشخاص والأماكن الأشياء خاصة إذا أرادوا الاحتفاظ بها وغير ذلك، الأمر الذي يسبب لهم إحراجًا كبيرًا.

ويؤكد المتخصصون أن بعض الأطعمة والأنظمة الغذائية وذلك السلوكيات الحياتية يمكنها أن تؤثر سلبًا وإيجابًا على الصحة العقلية، وبالتالي تقوي أو تضعف الذاكرة خاصة بعد ظهور أنماط غذائية تفتقر إلى التوازن.

تنشيط الذاكرة

الدكتور جمال فرويز استشاري الأمراض العصبية والنفسية، قدم في تصريحات لـ «الوطن» مجموعة من النصائح لتقوية الذاكرة:

- ممارسة لعبة السودوكو فهي لعبة ذهنية معقدة إلا أنها تتطلب بذل جهد في ترتيب الأرقام وهو ما له فوائد عديدة للدماغ.

- حل الألغاز والكلمات المتقاطعة لأنها تساعد مناطق محددة في الدماغ على الأداء الأعلى والأسرع.

- حفظ واسترجاع أي شيء مثل الأشعار والأرقام واللغات، وأي شئء يحبه الشخص يقوي الذاكرة أيضا.

- الحصول على قسط كاف من النوم فهو يساعد على تحسين الذاكرة

- الإقلال قدر الإمكان من استعمال الهواتف والحواسب والأجهزة الإلكترونية لأنها تضعف الذاكرة

- استقرار الحالة النفسية والبعد عن الضغوط يسهم في تحسين الذاكرة.

أطعمة لتقوية الذاكرة

- السمك لأنه يحتوي على الفيتامينات مثل فيتامين A, D والسيلنيوم والماغنسيوم والفسفور واليود.

- زيت السمك يعد مصدرًا مهمًا للدهون المسؤولة عن نمو العقل وتكوين المخ في الأطفال والرضع.

- المكسرات من بينها الكاجو والفستق فهي الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة الأحادية، والتي تحمي الشرايين من التصلب، وهي غنية بفيتامين E وهذا الفيتامين هو مضاد للأكسدة وهو يقي من الإصابة بالخرف أو الزهايمر.

- تجنب الأطعمة المصنعة والدهون مرتفعة الكوليسترول، مثل الحلويات والكعك والوجبات الغذائية عالية السكر والكحوليات، التي تؤدي إلى النسيان والهذيان والزهايمر.