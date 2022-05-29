أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، أنه سيتم إعلان نتيجة نهاية العام الدراسي 2021/2022 لطلاب الصف الثالث الإعدادي، فور انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها من المحافظ، وذلك لطمأنة الطلاب وأولياء الأمور الذين يبحثون عن رابط موقع محافظة بني سويف لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022.

رابط موقع محافظة بني سويف لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

وقال مصدر في «تعليم بني سويف»، إن لجنة النظام والمراقبة في مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، تواصل أعمال تصحيح وتقدير الدرجات الخاصة بامتحانات الصف الثالث الاعدادي «الشهادة الإعدادية» في مختلف المواد الدراسية، وسط توقعات بإعلان النتيجة قبل نهاية الأسبوع المقبل.

وانتهى قرابة 66 ألف طالب وطالبة بالصف الثالث الإعدادي من امتحانات الشهادة الإعدادية منتصف الأسبوع الماضي، وسط شكاوى من وجود بعض الأجزاء الصعبة في امتحانات بعض المواد الدراسية، ومنها الهندسة والجبر، وبالتزامن مع انتهاء الامتحانات، بدأ الطلاب البحث عن رابط موقع محافظة بني سويف لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف فور اعتمادها من المحافظ على موقع المحافظة الرسمي على الإنترنت، اضغط هنا.

انتظام أعمال تصحيح ورصد درجات الشهادة الإعدادية

من جانبه، قال محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية تسير بشكل منتظم في مختلف المواد الدراسية، في ظل توجيهات مستمرة بالدقة في الرصد والالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للعمل بالكنترول، والتي تتضمن تحري الدقة في أعمال التصحيح والمراجعة، وعدم ترك أي جزئية في السؤال، وتوخي الحرص والدقة في مراجعة أوراق الإجابات قبل أعمال الرصد، حرصا على مصلحة الطلاب.