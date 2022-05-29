محمود حافظ بعد تداول إصابته بتمزق في الأربطة: الحمدلله في أحسن حال

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من الأخبار التي تفيد بتعرض الفنان محمود حافظ لأزمة صحية مفاجئة، ونقله إلى المستشفى، بعد تعرضه لتمزق في الأربطة، أثناء وجوده في الجيم.

وتواصلت «الوطن» مع محمود حافظ، الذي أكد أنه بحالة جيدة ونفى دخوله إلى المستشفى: قائلًا: «أنا الحمدلله كويس وفي أفضل حال، ومشغول حاليًا بتصوير فيلم خطة مازينجر».

أبطال فيلم «خطة مازينجر»

يشارك في بطولة فيلم «خطة مازينجر» كل من: ياسمين رئيس، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، سما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، والفيلم من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج رامي رزق الله، ومن إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس.

محمود حافظ يشارك في فيلم مستر إكس

كما يشارك «حافظ» كضيف شرف في فيلم «مستر إكس» بطولة كل من: أحمد فهمي، أوس أوس، والعمل قصة أمانى التونسى، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، وسيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوى وإخراج أحمد رشيد.

آخر أعمال محمود حافظ

وكانت آخر أعماله السينمائية فيلم «من أجل زيكو» الذي عرض الفترة الماضية في دور العرض السينمائية ثم عرض على إحدى المنصات الإلكترونية في عيد الفطر المبارك 2022، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا وإشادات واسعة من الجمهور، وهو من بطولة كريم محمود عبد العزيز، منة شلبي، محمد محمود، عمرو عبد الجليل، والطفل يوسف صلاح، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج بيتر ميمي.